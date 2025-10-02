Il maltempo ribalta la barca nello Stretto di Messina: pescatore muore a Reggio Calabria | FOTO

C’è una seconda vittima del maltempo che in questi giorni sta colpendo il Sud Italia: dopo la 38enne travolta dalla furia dell’acqua ieri mattina a Favara (Agrigento), ancora ufficialmente dispersa (ma i soccorritori stanno ormai cercando soltanto il cadavere), questa mattina un uomo di 68 anni è deceduto nelle acque dello Stretto di Messina, al largo di Punta Pellaro, a Reggio Calabria. L’uomo stava pescando in barca quando è stato sorpreso dal maltempo che ha infuriato in zona per tutta la notte e nelle prime ore del mattino. L’imbarcazione si è ribaltata, travolta dal forte vento e dalle onde, e per il pescatore non c’è stato nulla da fare.

Ancora in corso le ricostruzioni della dinamica dell’incidente.

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: