Pescatore morto per il maltempo a Reggio Calabria, la Guardia Costiera: “seguite sempre bene le previsioni meteo prima di uscire in mare”

Nella mattina della giornata odierna, come già anticipato su MeteoWeb, un pescatore è morto a causa del maltempo a Reggio Calabria. Era molto presto, intorno alle ore 7:00, quando presso la Sala operativa della Capitaneria di porto di Reggio Calabria è arrivata una segnalazione di una barca capovolta con una persona in acqua a circa 20 metri dalla riva, nella nota località di Punta Pellaro del comune di Reggio Calabria. Immediatamente, veniva allertato il personale del 118 e contestualmente disposto l’intervento della Motovedetta S.A.R. CP 801. Il segnalante, una volta allertati i soccorsi, ha tentato di recuperare il malcapitato portandolo sulla battigia, constatando però che lo stesso era privo di coscienza e presumibilmente deceduto.

L’intervento sul posto del personale sanitario non ha potuto che accertare il decesso della persona per presunto annegamento con arresto cardiocircolatorio. La salma su disposizione del magistrato di turno è stata consegnata ai familiari. Il malcapitato, di 77 anni, si trovava da solo a bordo di un natante presumibilmente per una battuta di pesca alle prime luci del mattino, quando la barca, probabilmente per maltempo, si è ribaltata facendolo annegare. La Guardia Costiera raccomanda a tutti i fruitori del mare di voler sempre controllare le previsioni e le condizioni meteo marine prima di ogni uscita in mare, al fine di scongiurare rischi per la propria incolumità e a salvaguardia della vita umana in mare.