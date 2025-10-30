Il mare dei Caraibi sconvolto da Melissa: la furia dell’uragano vista dal cielo

L’uragano Melissa si è imposto come uno dei cicloni più potenti mai registrati nell’Atlantico, segnando un nuovo capitolo nella lunga storia dei disastri naturali caraibici

uragano melissa

Un’immagine satellitare mostra il Mar dei Caraibi attorno alla Giamaica prima e dopo il passaggio dell’uragano Melissa. La foto rivela un fenomeno raro: un enorme sollevamento di sedimenti dal fondale marino, che ha trasformato le acque turchesi in un vortice lattiginoso di sabbia e detriti. Questo “upwelling” è segno della potenza distruttiva del ciclone, capace di rimescolare gli strati più profondi dell’oceano. Melissa, il più violento uragano degli ultimi 90 anni, ha devastato la Giamaica, Cuba e soprattutto Haiti, dove si contano decine di vittime e gravi inondazioni.

