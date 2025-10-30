Il mare dei Caraibi sconvolto da Melissa: la furia dell’uragano vista dal cielo

Un’immagine satellitare mostra il Mar dei Caraibi attorno alla Giamaica prima e dopo il passaggio dell’uragano Melissa. La foto rivela un fenomeno raro: un enorme sollevamento di sedimenti dal fondale marino, che ha trasformato le acque turchesi in un vortice lattiginoso di sabbia e detriti. Questo “upwelling” è segno della potenza distruttiva del ciclone, capace di rimescolare gli strati più profondi dell’oceano. Melissa, il più violento uragano degli ultimi 90 anni, ha devastato la Giamaica, Cuba e soprattutto Haiti, dove si contano decine di vittime e gravi inondazioni.