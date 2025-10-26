Il ritorno all’Ora Solare: un’ora in più che sincronizza corpo e luce

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, in un momento di quiete notturna, un impercettibile ma significativo cambio ha attraversato l’Italia e gran parte del continente europeo. Alle 3 del mattino, le lancette degli orologi sono state spostate indietro di un’ora, segnando il ritorno all’Ora Solare (o orario invernale). Questo appuntamento semestrale, che tradizionalmente accogliamo con il piacere di guadagnare un’ora di sonno extra nel fine settimana, è in realtà molto più di una semplice convenzione temporale. Si tratta di un complesso meccanismo, introdotto per la prima volta in Italia nel 1916 a scopo di risparmio energetico in tempo di guerra, che oggi si posiziona all’intersezione tra esigenze economiche, il corretto sfruttamento della luce naturale e, in modo cruciale, il delicato equilibrio del nostro bioritmo interno. Con l’avanzare dell’autunno, la rotazione terrestre ci impone giornate più corte. Il ritorno all’Ora Solare non è solo un atto burocratico, ma una ri-sincronizzazione collettiva con i cicli astronomici, un reset che ci riporta a quello che è, in sostanza, l’orario più fedele alla nostra posizione sul meridiano terrestre. Questo passaggio riaccende un dibattito sempre vivo: tra i comprovati benefici in bolletta dell’Ora Legale e la maggiore compatibilità biologica dell’Ora Solare, l’Europa resta divisa, e la scienza continua a indagare su come questa piccola variazione di 60 minuti influenzi realmente la nostra salute e la nostra quotidianità.

Economia e luce naturale

L’adozione dell’Ora Legale, da cui ora torniamo, è storicamente legata all’obiettivo di risparmio energetico. Spostando avanti le lancette in primavera, si sposta in avanti anche l’ora del tramonto, permettendo di sfruttare maggiormente la luce solare nelle ore serali, quando le attività lavorative e sociali sono più intense, riducendo così il consumo di energia elettrica per l’illuminazione.

I dati del risparmio – Secondo stime di Terna (la società che gestisce la rete elettrica nazionale), nei 7 mesi di Ora Legale l’Italia ha registrato un risparmio energetico considerevole, quantificabile in decine di milioni di euro e una riduzione significativa delle emissioni;

ORA SOLARE Torna l'Ora Solare, Terna: con l'Ora Legale in 7 mesi risparmio di 90 milioni

Secondo stime di Terna (la società che gestisce la rete elettrica nazionale), nei 7 mesi di Ora Legale l’Italia ha registrato un considerevole, quantificabile in decine di milioni di euro e una riduzione significativa delle emissioni; Il ruolo dell’Ora Solare – Con l’arrivo dell’autunno e l’accorciarsi delle giornate, l’Ora Solare ripristina l’orario astronomico. Questo significa che avremo più luce al mattino e il buio arriverà prima nel tardo pomeriggio. Per chi si sveglia presto, questa sincronia con l’alba è fondamentale.

L’impatto sul corpo omano: il ritmo circadiano

Il cambio d’ora, anche se di soli 60 minuti, non è indolore per tutti. La scienza chiama in causa il nostro ritmo circadiano, l’orologio biologico interno che regola il ciclo sonno-veglia, la temperatura corporea e il rilascio di ormoni.

Un “Mini Jet-Lag” – Il passaggio tra Ora Legale e Ora Solare (e viceversa) impone un repentino adattamento. Molti scienziati lo paragonano a un leggero “jet-lag” sociale, che può causare stanchezza , irritabilità e, in alcuni casi, disturbi del sonno (insonnia o difficoltà di concentrazione) nei giorni immediatamente successivi;

Il passaggio tra Ora Legale e Ora Solare (e viceversa) impone un repentino adattamento. Molti scienziati lo paragonano a un leggero sociale, che può causare , irritabilità e, in alcuni casi, disturbi del sonno (insonnia o difficoltà di concentrazione) nei giorni immediatamente successivi; Luce mattutina, un elisir di benessere – Il vero punto di forza dell’Ora Solare, secondo molti esperti in cronobiologia, è la sua maggiore compatibilità con il bioritmo umano. L’esposizione alla luce solare al mattino è cruciale: essa invia un segnale all’ipotalamo, l’area cerebrale che regola l’orologio biologico, sopprimendo la produzione di melatonina (l’ormone del sonno) e favorendo la veglia e la sincronizzazione ottimale del ritmo sonno-veglia. Vivere con più luce al mattino è generalmente considerato più salutare a lungo termine.

Consigli per l’Adattamento:

Per minimizzare gli effetti del cambio d’ora, gli esperti raccomandano:

Esposizione alla luce – Esporsi alla luce naturale al mattino appena svegli per “resettare” l’orologio biologico;

Esporsi alla luce naturale al mattino appena svegli per “resettare” l’orologio biologico; Regolarità – Mantenere orari regolari per i pasti e per andare a dormire;

Mantenere orari regolari per i pasti e per andare a dormire; Niente schermi – Evitare schermi luminosi (tablet, smartphone) prima di coricarsi.

Il dibattito europeo: un’abolizione ancora in stallo

Nonostante gli indubbi benefici del risparmio energetico, il dibattito sull’abolizione del cambio d’ora è in corso da anni a livello europeo. Nel 2018, il Parlamento Europeo ha votato per porre fine all’obbligo di cambiare orario due volte l’anno, lasciando la decisione finale ai singoli Stati membri.

Il blocco – A distanza di anni, tuttavia, non è stato raggiunto un accordo comune. Gli Stati del Sud Europa, come l’Italia, tendono a preferire il mantenimento del doppio orario per massimizzare il risparmio energetico;

A distanza di anni, tuttavia, non è stato raggiunto un accordo comune. Gli Stati del Sud Europa, come l’Italia, tendono a preferire il mantenimento del doppio orario per massimizzare il risparmio energetico; Ora Solare permanente o Ora Legale permanente? La scelta tra l’adozione di un’Ora Solare fissa o di un’Ora Legale fissa presenta vantaggi e svantaggi opposti. Se l’Ora Solare fissa è vista come più benefica per la salute e la sincronizzazione circadiana, l’Ora Legale fissa garantirebbe un maggiore risparmio energetico. Finché non ci sarà un’intesa a livello comunitario, l’alternanza rimarrà la norma.

L’Ora Solare non è solo la promessa di un’ora di riposo in più, ma una complessa interazione tra astrofisica, economia e cronobiologia, che influenza il nostro quotidiano. In attesa di sviluppi normativi, è essenziale riconoscere l’importanza di questo cambiamento annuale per l’efficienza energetica e per la nostra salute.