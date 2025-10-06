Il Tifone Matmo colpisce costa meridionale della Cina: si indebolirà mentre avanza verso l’entroterra

Il tifone Matmo ha effettuato il landfall nella provincia del Guangdong domenica pomeriggio ora locale

tifone matmo

Il tifone Matmo ha colpito la Cina meridionale ieri, causando interruzioni nei trasporti, l’evacuazione di oltre 151mila persone e preoccupazioni per possibili inondazioni, secondo le autorità locali. Mentre attraversava il Mar Cinese Meridionale, i venti sostenuti raggiungevano 167 km/h. La tempesta ha effettuato il landfall nella provincia del Guangdong domenica pomeriggio ora locale e si prevede che si indebolirà gradualmente procedendo verso l’entroterra, in direzione della provincia del Guangxi. Alcune zone potrebbero ricevere fino a 25-30 cm di pioggia entro lunedì pomeriggio ora locale, aumentando il rischio di alluvioni.

Le province meridionali del Guangdong e del Guangxi ospitano complessivamente quasi 180 milioni di persone. In vista dell’arrivo della tempesta sulla costa meridionale, le autorità cinesi hanno emesso un’allerta rossa, il livello massimo di allerta meteorologica.

