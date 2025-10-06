Il Tifone Matmo colpisce costa meridionale della Cina: si indebolirà mentre avanza verso l’entroterra

Il tifone Matmo ha colpito la Cina meridionale ieri, causando interruzioni nei trasporti, l’evacuazione di oltre 151mila persone e preoccupazioni per possibili inondazioni, secondo le autorità locali. Mentre attraversava il Mar Cinese Meridionale, i venti sostenuti raggiungevano 167 km/h. La tempesta ha effettuato il landfall nella provincia del Guangdong domenica pomeriggio ora locale e si prevede che si indebolirà gradualmente procedendo verso l’entroterra, in direzione della provincia del Guangxi. Alcune zone potrebbero ricevere fino a 25-30 cm di pioggia entro lunedì pomeriggio ora locale, aumentando il rischio di alluvioni.

Le province meridionali del Guangdong e del Guangxi ospitano complessivamente quasi 180 milioni di persone. In vista dell’arrivo della tempesta sulla costa meridionale, le autorità cinesi hanno emesso un’allerta rossa, il livello massimo di allerta meteorologica.