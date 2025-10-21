Il timelapse più insolito e mozzafiato: la cometa Lemmon ripresa dalla ISS | VIDEO

Oleg Platonov, cosmonauta di Roscosmos, agenzia spaziale russa, ha catturato la cometa più luminosa dell’anno, C/2025 A6 (Lemmon), dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Lo spettacolare video in timelapse a corredo dell’articolo mostra chiaramente la sua coda di gas e polvere. Questa “cometa vagabonda” torna al centro del Sistema Solare circa una volta ogni millennio! Non perdete l’occasione di osservarla in buone condizioni meteorologiche. Potete trovarla tra la brillante stella Arturo e il Grande Carro. Le condizioni di visibilità favorevoli dureranno fino alla prima metà di novembre.

La cometa, con una magnitudine di +4,9, è al limite della visibilità a occhio nudo, ma facilmente riconoscibile con un piccolo binocolo o un telescopio amatoriale da un luogo buio e lontano dalle luci cittadine.