Il World Pasta Day nei mercati contadini: gli appuntamenti in Italia

Il World Pasta Day si festeggia nei mercati contadini di Campagna Amica con lezioni di sfoglia fatta in casa, degustazioni di ricette contadine, laboratori ed esposizioni delle più antiche varietà di grano per celebrare la pasta 100% italiana, uno dei simboli del Belpaese e della Dieta Mediterranea. L’appuntamento è per domani, sabato 25 ottobre, a partire dal farmers market del Circo Massimo, in Via San Teodoro 64 a Roma. A partire dalle ore 10 è prevista l’esposizione di paste e farine realizzate con grani antichi, al fine di valorizzare la biodiversità cerealicola e promuovere la conoscenza dei prodotti della tradizione, laboratori “Mani in pasta” rivolti ai bambini per avvicinarli alle pratiche della lavorazione artigianale della pasta, show cooking con i cuochi contadini con i piatti rappresentativi della cucina tradizionale. Ma ci saranno anche esposizioni di farine e grani antichi, salvati dall’estinzione grazie al lavoro degli agricoltori.

Ma iniziative sono previste anche nei mercati contadini di tutta Italia dal mercato coperto di Campagna Amica a Bari, in via Bernardini, a quello di Venezia, in via Palamidese, passando per Perugia, a Ponte San Giovanni, e Pesaro, in via Giolitti. L’obiettivo è promuovere i record della filiera Made in Italy dal grano alla pasta puntando sull’italianità delle produzioni. “Un valore che va sostenuto ma anche difeso rispetto ai tentativi di mettere all’angolo gli agricoltori tricolori attraverso speculazioni e importazioni selvagge di prodotto straniero, che non rispetta le stesse regole di quello nazionale”, si legge in una nota.