In Cina un ponte così alto che sembra toccare le nuvole: il Huajiang Grand Canyon coniuga ingegneria e turismo | VIDEO

Il nuovo ponte Huajiang Grand Canyon, inaugurato lo scorso 28 settembre nel Guizhou, nella Cina sudoccidentale, si erge a 625 metri sopra il fondovalle, il doppio dell’altezza della Torre Eiffel. Riduce un viaggio di 2 ore in montagna a una discesa di 2 minuti, e allo stesso tempo funge anche da parco a tema con bungee jumping, una passerella di vetro e persino un ristorante nel cielo. Costruito in meno di quattro anni con un investimento di 340 milioni di dollari, coniuga la flessibilità ingegneristica con la trappola per turisti, ed entrambe le cose sono davvero impressionanti.

Spettacolari le immagini della struttura che dimostra che le grandi opere non necessariamente deturpano il paesaggio, una delle critiche mosse, per esempio, al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. Con una campata principale di 1.420 metri, il ponte detiene il primato mondiale come più lungo ponte sospeso a travata metallica in territorio montano.

Il Huajiang Grand Canyon non è solo un trionfo ingegneristico, che ha contribuito a migliorare la connettività e mobilità della provincia del Guizhou, ma anche un simbolo di connessione tra innovazione, progresso tecnologico e natura, con ricadute anche sul settore turistico. Concetti che dovrebbero far sperare tutti nella costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina come volàno per l’economia e il turismo non solo di Calabria e Sicilia ma dell’Italia intera.