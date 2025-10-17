Incontro Trump-Putin, i retroscena: prima una stretta di mano, poi urla e tensioni

Il Financial Times svela nuovi dettagli sull’incontro Trump-Putin in Alaska. Trump ha accolto Putin in Alaska con una stretta di mano e un ampio sorriso. Ma a porte chiuse, il calore è svanito rapidamente. Putin ha respinto l’offerta degli Stati Uniti di alleviare le sanzioni in cambio di un cessate il fuoco, insistendo che la guerra sarebbe finita solo se l’Ucraina si fosse arresa e avesse ceduto più territorio nel Donbass. Il presidente russo ha poi tenuto una lunga digressione storica che spaziava dai principi medievali come Rurik e Jaroslav il Saggio. Colto di sorpresa, Trump ha alzato la voce diverse volte e a un certo punto ha minacciato di andarsene, hanno detto le persone al Financial Times. Alla fine ha interrotto l’incontro.

Le parole del giornalista del Financial Times

Il giornalista e capo dell’ufficio di Mosca del Financial Times, Max Seddon, afferma: “Putin ha trascorso i successivi due mesi lodando Trump in pubblico. Sembra aver funzionato: Trump ha fatto un’inversione di rotta per fornire all’Ucraina missili Tomahawk e ha accettato di incontrare Putin a Budapest. Ma il summit in Alaska ha segnato un punto basso nelle loro relazioni – uno in cui Putin potrebbe aver esagerato nel giocare le sue carte”.