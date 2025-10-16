Trump-Putin, l’esito della telefonata: cosa è successo dopo le voci di ultimatum

La telefonata con Vladimir Putin è stata “molto produttiva” e sono stati fatti “grandi progressi”. Lo scrive Donald Trump su Truth, annunciando che “la prossima settimana si terrà una riunione dei nostri Consiglieri di Alto Livello. I primi incontri con gli Stati Uniti saranno guidati dal segretario di Stato Marco Rubio, insieme a diverse altre persone che saranno designate. La sede dell’incontro deve ancora essere definita”. In seguito, annuncia il presidente Usa, “il Presidente Putin e io ci incontreremo poi in una località concordata, Budapest, in Ungheria, per valutare se possiamo porre fine a questa ‘ingloriosa’ guerra tra Russia e Ucraina. Il Presidente Zelensky e io ci incontreremo domani nello Studio Ovale, dove discuteremo della mia conversazione con il Presidente Putin e di molto altro”, conclude Trump.

“Il Presidente Putin si è congratulato con me e con gli Stati Uniti per il grande traguardo della pace in Medio Oriente, qualcosa che, ha detto, è stato sognato per secoli. Credo davvero che il successo in Medio Oriente contribuirà ai nostri negoziati per porre fine alla guerra con Russia e Ucraina”, scrive ancora Trump su Truth, riferendo che “il Presidente Putin ha ringraziato la First Lady, Melania, per il suo impegno a favore dei bambini. Ha mostrato grande apprezzamento e ha detto che continuerà così”. Inoltre, “abbiamo anche trascorso molto tempo a parlare di scambi commerciali tra Russia e Stati Uniti una volta terminata la guerra con l’Ucraina”.

Alla vigilia le indiscrezioni parlavano di un possibile ultimatum di Trump a Putin con riferimento alla possibilità di concedere missili Tomahawk all’Ucraina.