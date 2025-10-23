La 337ª riunione del Consiglio dell’ESA: nuove collaborazioni e iniziative spaziali

La 337ª riunione del Consiglio dell’ESA si è tenuta presso la sede centrale dell’Agenzia spaziale europea a Parigi. Come specificato separatamente, Cipro ha firmato il suo accordo di associazione e, in seguito al processo di ratifica, diventerà membro associato dell’Agenzia spaziale europea. Il Consiglio dell’ESA ha approvato un Memorandum d’Intesa quinquennale con il Programma Alimentare Mondiale (WFP) per stabilire una cooperazione sull’uso di dati e tecnologie spaziali per la sicurezza alimentare e gli aiuti di emergenza. Il Memorandum mira ad accelerare l’uso di dati e tecnologie spaziali per migliorare la sicurezza alimentare e affrontare le sfide degli aiuti alimentari di emergenza. Consentirà un migliore scambio di competenze e una maggiore sinergia tra le attività e i programmi dell’ESA e del WFP, pur mantenendo i rispettivi mandati. ESA e WFP collaboreranno per identificare casi d’uso concreti che potrebbero supportare le operazioni sul campo del WFP e per sviluppare applicazioni che rispondano a tali esigenze, utilizzando l’esperienza dell’ESA nell’osservazione della Terra e nell’analisi dei dati.

Destinazione Terra Fase III

Il Consiglio dell’ESA ha approvato il secondo emendamento all’Accordo di Contributo tra l’Unione Europea e l’ESA per l’attuazione della Destination Earth Initiative (DestinE), che consentirà a DestinE di passare alla sua terza e ultima fase di implementazione. DestinE è iniziato a dicembre 2021 con l’ambizione di sviluppare un gemello digitale altamente accurato del sistema Terra entro il 2030. L’ESA è responsabile della piattaforma DestinE, che fornisce accesso ad applicazioni, strumenti e servizi a supporto dello sfruttamento dei dati di DestinE. La Fase III di DestinE dovrebbe iniziare a metà del 2026 e durare 24 mesi. Il programma Digital Twin Earth (DTE) dell’ESA, inizialmente finanziato al CM22 e in attesa di ulteriori sottoscrizioni al CM25, intende supportare lo sfruttamento dei dati e dei servizi di DestinE, promuovendo lo sviluppo e l’integrazione di componenti gemellari digitali pre-operativi per l’Osservazione della Terra, pronti per una potenziale operatività nell’ambiente DestinE.

Assistenza alla Spagna nell’osservazione della Terra

L’ESA ha accettato di ampliare il suo supporto alla Spagna nell’implementazione della componente spagnola della Costellazione Atlantica. L’accordo di assistenza dell’ESA alla Spagna, approvato nel 2023, sarà modificato per includere il lancio, il dispiegamento, la messa in servizio e le prime operazioni del primo satellite della costellazione. La Costellazione Atlantica è un’iniziativa congiunta tra Spagna e Portogallo per la costruzione di una costellazione di 16 satelliti per l’osservazione della Terra. La costellazione è progettata per affrontare le crescenti sfide regionali e globali legate al cambiamento climatico, sviluppando al contempo capacità strategiche nell’osservazione della Terra. La scorsa settimana, Open Cosmos è stata selezionata dall’Agenzia Spaziale Spagnola e dall’ESA per guidare lo sviluppo della componente spagnola di otto satelliti.

Memorandum d’intesa con la NASA

Il Consiglio dell’ESA ha inoltre approvato una cooperazione con la NASA, formalizzata in una bozza di Memorandum d’Intesa tra ESA e NASA sul contributo pianificato della NASA allo strumento Joint EUV coronal Diagnostic Investigation (JEDI) alla missione Vigil dell’ESA. Implementato nell’ambito del Programma di Sicurezza Spaziale dell’ESA, Vigil sarà posizionato nel punto Terra-Sole L5 ed è progettato per fornire un monitoraggio continuo dell’attività solare per il nowcasting, le previsioni e l’allerta precoce del meteo spaziale. Il contributo della NASA è lo strumento JEDI, un imager EUV multitermico ad alta cadenza che consente il rilevamento di brillamenti, l’analisi del buco coronale e l’identificazione precoce di CME e flussi di vento solare.

Si prevede che Vigil trasporterà sei strumenti: quattro per il telerilevamento (coronografo, magnetografo, imager eliosferico, imager EUV) e due per misurazioni in situ (campo magnetico, vento solare). Gli strumenti principali del carico utile sono forniti dall’industria europea, integrati da strumenti della NASA (JEDI) e del NOAA (CCOR).

Preparativi per il Consiglio dell’ESA a livello ministeriale

I preparativi per il Consiglio ministeriale dell’ESA, che si terrà a Brema il 26 e 27 novembre, sono proseguiti durante la riunione. Il 7 novembre si terrà una riunione straordinaria del Consiglio per discutere eventuali argomenti in sospeso.