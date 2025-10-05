La Bora soffia forte sulla Romagna: allerta vento e mareggiate

La Bora è arrivata sulla costa ravennate, portando raffiche fino a 93 km/h a Porto Corsini e 75 km/h a Punta Marina, come riporta Emilia-Romagna Meteo. La prima perturbazione di ottobre ha già fatto sentire i suoi effetti durante la notte, con piogge diffuse in Emilia e temperature tra +11 e +12°C nelle zone più colpite dal maltempo. Nelle prossime ore il vento da Nord/Est potrebbe raggiungere i 100 km/h, generando mareggiate e possibili criticità lungo il litorale adriatico.

