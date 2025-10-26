La Cometa C/2025 A6 (Lemmon) incanta il cielo di Brusson: immagine spettacolare

Nelle notti autunnali di Brusson, in Valle d’Aosta, il cielo ha regalato uno spettacolo di rara bellezza: la cometa C/2025 A6 (Lemmon) è apparsa tra le stelle, con la sua inconfondibile chioma luminosa e una tenue coda che si estende nello spazio profondo. La fotografia, scattata dal borgo alpino immerso nel silenzio delle montagne, cattura l’istante in cui il corpo celeste attraversa la costellazione di fondo, offrendo agli appassionati di astronomia un’emozione autentica. L’atmosfera limpida ha permesso di osservare con chiarezza il passaggio di questa bellissima cometa.

A Brusson, come in molte altre località montane, il cielo notturno continua a essere un palcoscenico privilegiato per riscoprire la meraviglia del cosmo e la cometa Lemmon, con la sua luce effimera, ne è una splendida testimonianza.