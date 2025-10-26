La cometa C/2025 A6 (Lemmon) incanta il cielo: uno spettacolo raro tra le stelle | FOTO

In queste sere il cielo offre uno spettacolo che lascia senza fiato: la cometa C/2025 A6 (Lemmon), un raro visitatore del nostro sistema solare, sta attraversando la volta celeste con la sua chioma brillante e una coda luminosa che si estende elegantemente tra le stelle. Osservare una cometa è sempre un momento speciale, un incontro con un frammento di storia cosmica che viaggia da tempi immemorabili. Le comete, infatti, sono testimoni silenziose della formazione del sistema solare, antichi “viaggiatori del tempo” che ci ricordano quanto effimera e preziosa sia la nostra presenza nell’universo.

Filippo Galati ha saputo cogliere tutta la magia di questo momento in uno scatto suggestivo. La fotografia trasmette la meraviglia e la serenità di un cielo che continua a sorprenderci. Per chi ama guardare oltre l’orizzonte, la cometa Lemmon è un invito a rallentare e alzare gli occhi, ricordandoci che, anche nell’immensità dello spazio, ogni attimo di bellezza è irripetibile.