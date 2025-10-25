La cometa Lemmon solca il cielo sul Mediterraneo: la spettacolare FOTO dalla Sicilia

Due comete verdi solcano i cieli di ottobre, regalando spettacolo in queste sere d’autunno. Una di esse è stata brillantemente catturata in foto da Gianni Tumino sul Mar Mediterraneo: si tratta della cometa Lemmon (C/2025 A6). Le riprese sono state realizzate ieri, venerdì 24 ottobre, dopo il tramonto in Località Maghialonga, sulla costa occidentale ragusana, in Sicilia. Lo spettacolare scatto mostra la cometa con la sua luminosa chioma e la sua lunga coda solcare il cielo sopra il mare. Tumino ci fornisce anche i dati tecnici della ripresa:

CANON EOS R6 MK II Mirrorless Camera

Obiettivo SIGMA 50 f/1,4 @ f/2

N° 254 pose da 3,1 secondi @ ISO 6.400

Pose su cavalletto fisso, non astroinseguite

Per il paesaggio sono state scelte 30 pose delle 254 e unite come oggetto avanzato con LightRoom e processate con Photoshop

Softwares: Pixinsight, StarnetV2, Photoshop.

Comete Lemmon e SWAN, doppia danza celeste dopo il tramonto

Insieme alla cometa Lemmon, a regalare spettacolo in queste sere c’è anche la cometa SWAN (C/2025 R2). Chi volgerà lo sguardo al cielo circa 90 minuti dopo il tramonto potrà distinguere le 2 comete in direzioni opposte.

La cometa Lemmon brilla a Nord/Ovest, sopra la luminosa stella Arcturus , nella costellazione di Boote.

brilla a Nord/Ovest, , nella costellazione di Boote. La cometa SWAN, invece, si trova a Sud/Ovest, sotto la stella Altair del celebre Triangolo Estivo, tra le costellazioni dell’Aquila e del Sagittario.

Lemmon, con una magnitudine di +4,4, è la più brillante delle 2: in cieli limpidi e lontani dalle luci cittadine può essere visibile anche a occhio nudo, ma un binocolo rivela la sua coda evanescente, che si distende verdastra nel buio. SWAN, più tenue ma affascinante per le sue sfumature azzurro-verdi, si mostra meglio attraverso strumenti ottici, sospesa come una nebbia siderale tra le stelle del Sud.

Per maggiori dettagli: