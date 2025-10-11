La cometa 3I/ATLAS perde acqua come una “idrante antincendio a piena potenza”: nuove informazioni sul visitatore interstellare

Un visitatore roccioso proveniente da oltre il nostro Sistema Solare perde acqua come una “idrante antincendio a piena potenza“, secondo un nuovo studio. Utilizzando il Neil Gehrels Swift Observatory della NASA, gli scienziati hanno rilevato per la prima volta l’impronta chimica dell’acqua che fuoriesce dalla cometa interstellare 3I/ATLAS, solo il terzo oggetto noto proveniente da un altro sistema stellare mai osservato in transito nel nostro vicinato cosmico. L’acqua è il metro di paragone universale della scienza delle comete, la base per misurare come la luce solare determina l’attività di una cometa e rilascia altri gas. Rilevarla in un visitatore interstellare permette agli astronomi di confrontare direttamente 3I/ATLAS con le comete native del nostro Sistema Solare, offrendo una rara opportunità di osservare la chimica di sistemi planetari lontani.

“Quando rileviamo acqua – o anche solo la sua debole eco ultravioletta, OH – da una cometa interstellare, stiamo leggendo una nota da un altro sistema planetario“, ha dichiarato in una nota Dennis Bodewits, coautore dello studio e professore di fisica all’Università di Auburn. “Ci dice che gli ingredienti della chimica della vita non sono esclusivi del nostro“.

“A una distanza inaspettata”

Utilizzando il telescopio Swift, Bodewits e il suo team hanno osservato 3I/ATLAS tra luglio e agosto 2025, quando si trovava circa 2,9 volte più lontano dal Sole rispetto alla Terra, ben oltre la regione in cui il ghiaccio d’acqua tipicamente vaporizza.

Da questa distanza, Swift ha rilevato il debole bagliore ultravioletto dell’idrossile (OH), il prodotto delle molecole d’acqua scomposte dalla luce solare, riporta lo studio. Per individuare il delicato segnale, gli astronomi hanno accumulato decine di brevi esposizioni di tre minuti, combinando più di due ore di osservazioni ultraviolette e 40 minuti in luce visibile.

Il risultato, dettagliato in uno studio pubblicato su Astrophysical Journal Letters, ha mostrato che 3I/ATLAS perdeva acqua a una velocità di circa 40 chilogrammi al secondo, ovvero “più o meno la portata di una manichetta antincendio a piena potenza”.

In base a questa velocità di deflusso, il team stima che almeno l’8% della superficie della cometa debba essere attiva, una frazione sorprendentemente ampia rispetto al 3-5% tipicamente osservato nelle comete del nostro Sistema Solare, osserva lo studio.

Questo livello di attività, affermano i ricercatori, potrebbe derivare non dalla sua superficie solida, ma dai detriti ghiacciati che le si aggirano intorno. Le osservazioni nel vicino infrarosso del Gemini South e dell’Infrared Telescope Facility della NASA suggeriscono la presenza di frammenti di ghiaccio che galleggiano nella chioma, la nube di gas e polvere che circonda il nucleo. Una volta esposti alla luce solare, questi frammenti si riscaldano e agiscono come piccoli condotti di vapore nello spazio, rilasciando vapore acqueo anche se la cometa stessa rimane troppo fredda perché il ghiaccio superficiale possa sublimare direttamente, affermano i ricercatori.

“Ogni cometa interstellare finora è stata una sorpresa”, ha affermato Zexi Xing, ricercatore post-dottorato presso l’Università di Auburn, in Alabama, che ha guidato il nuovo studio, nella stessa dichiarazione. “‘Oumuamua era secca, Borisov era ricca di monossido di carbonio e ora ATLAS sta rilasciando acqua a una distanza inaspettata. Ognuna di esse sta riscrivendo ciò che pensavamo di sapere su come si formano pianeti e comete attorno alle stelle”.

Verso nuove osservazioni

3I/ATLAS è da allora scomparsa dalla vista di Swift, ma è stata nuovamente individuata all’inizio di ottobre dagli orbiter su Marte dell’Agenzia Spaziale Europea mentre passava a circa 30 milioni di chilometri da Marte. L’agenzia ha dichiarato che continuerà a seguire il visitatore interstellare; a novembre, prevede di dirigere il suo Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) verso 3I/ATLAS.

JUICE osserverà la cometa subito dopo il suo massimo avvicinamento al Sole, quando si prevede che sarà al massimo della sua attività, e probabilmente avrà la migliore visuale di questa azione, ha affermato l’agenzia. Poiché JUICE è attualmente posizionata sul lato più lontano del Sole e invia dati attraverso un’antenna di riserva più lenta, gli scienziati non si aspettano di ricevere le sue osservazioni della cometa prima di febbraio 2026.