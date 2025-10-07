Le sonde ExoMars e Mars Express dell’ESA osservano la cometa interstellare 3I/ATLAS

Tra l’1 e il 7 ottobre, le sonde ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) e Mars Express dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno puntato lo sguardo verso la cometa interstellare 3I/ATLAS, mentre passava vicino a Marte. Le due sonde orbitanti su Marte hanno avuto la visuale più ravvicinata della cometa tra tutte le sonde dell’ESA. Durante il suo massimo avvicinamento al Pianeta Rosso, il 3 ottobre, l’intruso interstellare si trovava a 30 milioni di km di distanza. Ogni sonda ha utilizzato la propria fotocamera dedicata per osservare il passaggio della cometa. Entrambe le fotocamere sono progettate per fotografare la superficie luminosa di Marte, a poche centinaia o migliaia di km di profondità. Gli scienziati non erano sicuri di cosa aspettarsi dalle osservazioni di un bersaglio relativamente debole così lontano.

ExoMars TGO ha catturato la serie di immagini mostrate nella GIF di seguito con il suo sistema di imaging superficiale stereoscopico a colori (CaSSIS). La cometa 3I/ATLAS è il puntino bianco leggermente sfocato che si muove verso il basso vicino al centro dell’immagine. Questo puntino è il centro della cometa, comprendente il suo nucleo roccioso e ghiacciato e la chioma circostante.

CaSSIS non è riuscita a distinguere il nucleo dalla chioma, perché 3I/ATLAS era troppo lontana. Riprendere l’immagine di questo nucleo largo un chilometro sarebbe stato impossibile quanto vedere un telefono cellulare sulla Luna dalla Terra.

Ma la chioma, che misura alcune migliaia di chilometri di diametro, è chiaramente visibile. La chioma si crea mentre 3I/ATLAS si avvicina al Sole. Il calore e la radiazione solare danno vita alla cometa, provocando il rilascio di gas e polvere, che si raccolgono in questo alone che circonda il nucleo.

CaSSIS non ha potuto misurare le dimensioni reali della chioma perché la luminosità della polvere diminuisce rapidamente con la distanza dal nucleo. Ciò significa che la chioma sfuma nel rumore dell’immagine.

In genere, il materiale della chioma viene trascinato in una lunga coda, che può raggiungere i milioni di chilometri di lunghezza man mano che la cometa si avvicina al Sole. La coda è molto più debole della chioma. Non possiamo vedere la coda nelle immagini di CaSSIS, ma potrebbe diventare più visibile in osservazioni future man mano che la cometa continua a riscaldarsi e rilasciare altro ghiaccio.

Nick Thomas, Principal Investigator della camera CaSSIS, spiega: “questa è stata un’osservazione molto impegnativa per lo strumento. La cometa è circa 10.000-100.000 volte più debole del nostro obiettivo abituale”.

Il lavoro continua

3I/ATLAS non si è ancora rivelato nelle immagini di Mars Express, in parte perché queste sono state scattate con un tempo di esposizione di soli 0,5 secondi (il limite massimo per Mars Express) rispetto ai cinque secondi di ExoMars TGO.

Gli scienziati continueranno ad analizzare i dati di entrambe le sonde orbitali, anche sommando diverse immagini di Mars Express per vedere se riescono a individuare la debole cometa.

Hanno anche cercato di misurare lo spettro luminoso della cometa 3I/ATLAS utilizzando gli spettrometri OMEGA e SPICAM di Mars Express e lo spettrometro NOMAD di ExoMars TGO. Al momento, non è chiaro se la chioma e la coda fossero sufficientemente luminose per una caratterizzazione spettrale.

Gli scienziati continueranno ad analizzare i dati nelle prossime settimane e nei prossimi mesi per cercare di capire di più sulla composizione di 3I/ATLAS e sul suo comportamento durante l’avvicinamento al Sole.

Colin Wilson, scienziato del progetto Mars Express ed ExoMars presso l’ESA, afferma: “sebbene i nostri orbiter continuino a dare un contributo notevole alla scienza di Marte, è sempre particolarmente emozionante vederli reagire a situazioni inaspettate come questa. Non vedo l’ora di vedere cosa riveleranno i dati dopo ulteriori analisi”.

Un visitatore raro

Originando da un’area esterna al nostro Sistema Solare, la cometa 3I/ATLAS è solo la terza cometa interstellare mai osservata, dopo 1I/ʻOumuamua nel 2017 e 2I/Borisov nel 2019.

Queste comete sono assolutamente estranee. Ogni pianeta, luna, asteroide, cometa e forma di vita del nostro Sistema Solare condivide un’origine comune. Ma le comete interstellari sono vere e proprie outsider, portatrici di indizi sulla formazione di mondi ben oltre il nostro.

La cometa 3I/ATLAS è stata avvistata per la prima volta l’1 luglio 2025 dal telescopio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) di Río Hurtado, in Cile. Da allora, gli astronomi hanno utilizzato telescopi terrestri e spaziali per monitorarne il percorso e scoprire di più su di essa.

In base alla sua traiettoria, gli astronomi sospettano che 3I/ATLAS possa essere la cometa più antica mai osservata. Potrebbe essere tre miliardi di anni più vecchia del Sistema Solare, che a sua volta ha già 4,6 miliardi di anni.

Cosa succederà ora?

Il mese prossimo, l’ESA osserverà la cometa con Jupiter Icy Moons Explorer (Juice). Sebbene Juice sarà più lontano da 3I/ATLAS rispetto agli orbiter ESA la scorsa settimana, vedrà la cometa subito dopo il suo massimo avvicinamento al Sole, il che significa che sarà in uno stato più attivo. L’ESA non prevede di ricevere dati dalle osservazioni di Juice prima di febbraio 2026.

Vagabondi ghiacciati come 3I/ATLAS offrono una connessione rara e tangibile con la galassia più ampia. Visitarne uno significherebbe connettere l’umanità con l’Universo su una scala molto più ampia. A tal fine, l’ESA sta preparando la missione Comet Interceptor.

Il lancio di Comet Interceptor è previsto per il 2029 in un’orbita di parcheggio, da dove rimarrà in attesa di un bersaglio adatto: una cometa incontaminata proveniente dalla lontana Nube di Oort che circonda il nostro Sistema Solare, o, improbabile ma molto interessante, un oggetto interstellare come 3I/ATLAS.

Michael Kueppers, scienziato del progetto Comet Interceptor, spiega: “quando Comet Interceptor è stato selezionato nel 2019, conoscevamo un solo oggetto interstellare: 1I/ʻOumuamua, scoperto nel 2017. Da allora, sono stati scoperti altri due oggetti simili, che mostrano una grande diversità nel loro aspetto. Visitarne uno potrebbe rappresentare una svolta nella comprensione della loro natura“.

Sebbene rimanga improbabile che scopriremo un oggetto interstellare raggiungibile da Comet Interceptor, come prima dimostrazione di una missione di risposta rapida in attesa nello spazio del suo bersaglio, sarà un apripista per possibili future missioni volte a intercettare questi misteriosi visitatori.