La Germania indaga: droni sospetti sorvolano ospedali e centrali elettriche

I velivoli senza pilota avvistati alla fine della settimana scorsa a più riprese in Germania avrebbero sorvolato deliberatamente importanti infrastrutture critiche per sorvegliarle. Su questo stanno indagando le autorità tedesche, secondo quanto rivela oggi Der Spiegel. Tra gli obiettivi una centrale elettrica, l’ospedale universitario di Kiel e persino la sede del governo regionale. Secondo quanto ricostruito da funzionari locali, poco dopo le 21 di giovedì, due piccoli droni hanno inizialmente sorvolato la sede della fabbrica Thyssenkrupp. Poco dopo, uno “sciame di droni con drone madre” è stato avvistato sopra l’ospedale universitario. Attorno alle 22 circa una formazione simile è apparsa sopra la centrale elettrica costiera e sul canale di Kiel.

Un grande drone fermo e diversi piccoli oggetti volanti sono stati successivamente osservati sopra il fiordo di Kiel. Anche la Landeshaus Kiel, la sede del parlamento statale, secondo fonti delle forze di sicurezza, è stata sorvolata. Inoltre, sarebbe stata apparentemente spiata dallo sciame di droni anche la raffineria di Heide, la società che rifornisce l’aeroporto di Amburgo di cherosene. Una nota interna afferma che la polizia di stato ha notato, osservando i droni, che volavano lungo tratti di orbita tra loro paralleli, con l’apparente obiettivo di misurare con precisione le strutture a terra. Secondo il giornale, gran parte del Canale di Kiel è stato sorvolato da est a ovest.

Il governo del Land è stato molto cauto nelle comunicazioni in seguito all’incidente. Il Ministro degli Interni dello Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waack (CDU), ha annunciato che le autorità stavano indagando su un sospetto caso di spionaggio, ma non ha fornito dettagli né ha indicato il percorso seguito dai droni per sorvolare infrastrutture critiche. Anche il Ministero Federale degli Interni si è rifiutato di fornire dettagli.

Gli altri droni sospetti

L’avvistamento sullo Schleswig-Holstein non è stato l’unico incidente con droni legato alla sicurezza registrato la scorsa settimana. Secondo SPIEGEL, giovedì droni sospetti sono stati avvistati anche sopra la base della Bundeswehr di Sanitz, nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Il giorno dopo, un incidente simile si è verificato sopra il comando navale di Rostock. Lunedì, la Polizia Federale ha nuovamente avvistato diversi droni sospetti nell’area del porto di Rostock.

Gli avvistamenti sono simili a quelli avvenuti in Danimarca, dove di recente sono comparsi anche droni di dimensioni maggiori. A causa del crescente numero di avvistamenti di droni sconosciuti, il governo tedesco intende istituire un centro difesa congiunto per le autorità di polizia e la Bundeswehr, presumibilmente all’interno della Polizia Federale. Il Ministro degli Interni Alexander Dobrindt ha affermato che esiste una minaccia che potrebbe certamente essere classificata come “elevata”.

Dobrindt intende inoltre introdurre a breve una legge che consenta alla Bundeswehr di abbattere i droni in caso di emergenza; finora, ciò è stato possibile solo sopra le caserme o nelle loro vicinanze. Il problema maggiore, tuttavia, rimane la tempestiva ricognizione dei droni. Poiché i velivoli spesso non compaiono sui radar convenzionali, oggigiorno vengono solitamente rilevati solo tramite contatto visivo.