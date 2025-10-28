La Giamaica ha una ricca storia di uragani ma ha evitato le tempeste più potenti (finora)

La Giamaica non è estranea agli uragani, con decine di tempeste che hanno attraversato o raggiunto l’isola nel corso della storia documentata. Attualmente si prevede che Melissa toccherà terra sull’isola come un potente uragano di categoria 5, minacciando una catastrofe di proporzioni storiche. Sorprendentemente, nonostante la posizione centrale della Giamaica nei Caraibi, l’isola non ha mai registrato un landfall diretto di un uragano di categoria 4 o 5, secondo i dati del National Hurricane Center (NHC) risalenti al 1850. Tuttavia, quattro uragani di categoria 3 hanno colpito la Giamaica dall’inizio delle registrazioni NHC.

Uragano Gilbert nel 1988

Gilbert rimane l’uragano più forte, mortale, costoso e distruttivo nella storia documentata della Giamaica. La tempesta sferzò l’isola da un’estremità all’altra, con l’occhio che si abbatté sulla capitale Kingston, causando danni per 700 milioni di dollari. Gilbert uccise 45 persone.

Uragano Charlie nel 1951

Considerato il disastro naturale più mortale della Giamaica nel XX secolo, l’uragano Charlie toccò terra come tempesta di categoria 3 il 18 agosto 1951. Provocò ingenti danni causati dal vento e inondazioni a causa di 432mm di pioggia caduti sulla capitale Kingston. Fu l’ultimo uragano a toccare terra sull’isola fino a Gilbert nel 1988.

Uragano Jamaica nel 1912

Nel 1912, un uragano lento colpì l’isola il 18 novembre, ma fu preceduto da una settimana di pioggia che, secondo quanto riferito, raggiunse i 900mm in alcuni punti. All’epoca, agli uragani non veniva assegnato un nome, ma la tempesta divenne nota in seguito come l’uragano Jamaica del 1912.

Uragano Jamaica del 1903

Un uragano senza nome si abbatté sulla Giamaica l’11 agosto 1903. La tempesta uccise tra le 65 e le 90 persone e distrusse il raccolto di banane, causando il fallimento di molti coltivatori.

Quali uragani di categoria 4 sono passati vicino alla Giamaica?

Tre uragani di categoria 4 sono passati a sud della Giamaica dal 2000, causando sull’isola alcuni dei venti e delle precipitazioni più intensi della stagione.

Nel 2024, l’uragano Beryl ha causato danni alla Giamaica per 204 milioni di dollari quando è passato vicino alla costa meridionale, provocando forti venti, inondazioni e storm surge.

Anche l’uragano Dean è passato a sud dell’isola nel 2007, causando danni per 300 milioni di dollari. L’uragano Ivan ha seguito un percorso simile, devastando l’isola nel 2004, uccidendo 17 persone e causando danni per 575 milioni di dollari.

Qual è stato il passaggio più vicino di una tempesta di categoria 5?

Il passaggio più vicino di un uragano di categoria 5 è stato quello di Allen nel 1980, che è passato vicino alla punta meridionale di Haiti, a 240 chilometri di distanza, ma si era indebolito a categoria 4 quando ha raggiunto il punto più vicino alla Giamaica, a circa 40 chilometri dall’isola, il 6 agosto 1980. Pur non toccando terra, Allen ha causato danni per 100 milioni di dollari e ucciso otto persone.

Non è necessario che un forte uragano colpisca direttamente per causare devastazione

Anche il passaggio ravvicinato di un uragano di bassa intensità o persino di una tempesta tropicale può avere un effetto devastante sulla Giamaica.

L’uragano Sandy, un uragano di categoria 1 quando ha colpito l’isola il 24 ottobre 2012, ha seguito una traiettoria insolita verso nord attraverso la Giamaica orientale. Sandy ha causato danni per 100 milioni di dollari all’isola e ha ucciso tre persone prima di colpire Cuba come tempesta di categoria 3 e causare gravi inondazioni nel nord-est degli Stati Uniti.

Nel 2008, la tempesta tropicale Gustav ha colpito la Giamaica, causando danni per 210 milioni di dollari e uccidendo 15 persone.

Gli uragani che colpiscono la Giamaica si verificano generalmente tra agosto e ottobre. Solo due tempeste, l’uragano Dennis e l’uragano Emily, hanno colpito l’isola a luglio, due tempeste consecutive nella famigerata stagione degli uragani del 2005.

Il governo giamaicano afferma che le leggende locali sulle tempeste risalgono addirittura al 1556 e il Servizio meteorologico della Giamaica ha registrato 10 forti cicloni tra il 1722 e il 1850.