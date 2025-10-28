Uragano Melissa: più forte di Katrina, battuto ancora il record mondiale per la temperatura dell’occhio | FOTO e VIDEO

L’uragano Melissa, un mostro di categoria 5 pronto ad abbattersi sulla Giamaica e sul resto dei Caraibi, continua ad infrangere record. La tempesta ha stabilito un nuovo record mondiale con una temperatura dell’occhio di -3,14°C, un dato che dimostra la sua grande intensità e vitalità. L’occhio della tempesta è incredibilmente secco. Il potenziale per molteplici supercelle tornadiche esiste appena al largo della costa della Giamaica centro-orientale. Questo significa aggiungere ulteriori pericoli a quelli che un uragano normalmente comporta. E con Melissa l’impatto sarà devastante per la sua estrema potenza. La tempesta ha anche superato Katrina (2005) come il 7° uragano atlantico più intenso nella storia registrata, con la sua pressione ora scesa a 901hPa. Le sommità delle nuvole scendono sotto lo zero per 15mila metri. È assolutamente terrificante pensare che la Giamaica sia a poche ore dall’essere colpita da questo mostro storico.

Il suo avvicinamento al sud-sudovest della Giamaica rimane molto lento (8km/h), il che purtroppo sarà ancora più catastrofico per il territorio. Si prevedono ancora precipitazioni cumulative di oltre 750mm e raffiche di vento fino a 260km/h. L’innalzamento di marea è stimato in 3-4 metri, il che causerà inondazioni molto significative.

Uragano Melissa pronto al landfall

Il landfall del centro dell’uragano in Giamaica è previsto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio locali, ma le condizioni da uragano inizieranno già dalla prima mattina. I suoi venti massimi sono di 280km/h, secondo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center statunitense. Si tratta dell’uragano più severo di tutto il 2025. L’uragano di categoria 5 ha il suo centro circa 185km a ovest-sudovest della capitale Kingston e si sta muovendo verso nord-nordest a 8km/h. Kingston è già stata colpita da raffiche di vento di forza quasi pari a un uragano.

Uragano Melissa, a Kingston raffiche di vento quasi da uragano

La potenza dell'uragano Melissa visto dallo spazio

Un occhio carico di fulmini ruota ferocemente al centro dell'uragano Melissa

L'uragano Melissa dallo spazio