Uragano Melissa: più forte di Katrina, battuto ancora il record mondiale per la temperatura dell’occhio | FOTO e VIDEO

L’uragano Melissa è il settimo uragano atlantico più forte mai registrato, superando Katrina; la temperatura dell’occhio dimostra la sua grande intensità e vitalità

L’uragano Melissa, un mostro di categoria 5 pronto ad abbattersi sulla Giamaica e sul resto dei Caraibi, continua ad infrangere record. La tempesta ha stabilito un nuovo record mondiale con una temperatura dell’occhio di -3,14°C, un dato che dimostra la sua grande intensità e vitalità. L’occhio della tempesta è incredibilmente secco. Il potenziale per molteplici supercelle tornadiche esiste appena al largo della costa della Giamaica centro-orientale. Questo significa aggiungere ulteriori pericoli a quelli che un uragano normalmente comporta. E con Melissa l’impatto sarà devastante per la sua estrema potenza. La tempesta ha anche superato Katrina (2005) come il 7° uragano atlantico più intenso nella storia registrata, con la sua pressione ora scesa a 901hPa. Le sommità delle nuvole scendono sotto lo zero per 15mila metri. È assolutamente terrificante pensare che la Giamaica sia a poche ore dall’essere colpita da questo mostro storico.

Il suo avvicinamento al sud-sudovest della Giamaica rimane molto lento (8km/h), il che purtroppo sarà ancora più catastrofico per il territorio. Si prevedono ancora precipitazioni cumulative di oltre 750mm e raffiche di vento fino a 260km/h. L’innalzamento di marea è stimato in 3-4 metri, il che causerà inondazioni molto significative.

Uragano Melissa pronto al landfall

Il landfall del centro dell’uragano in Giamaica è previsto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio locali, ma le condizioni da uragano inizieranno già dalla prima mattina. I suoi venti massimi sono di 280km/h, secondo l’ultimo aggiornamento del National Hurricane Center statunitense. Si tratta dell’uragano più severo di tutto il 2025. L’uragano di categoria 5 ha il suo centro circa 185km a ovest-sudovest della capitale Kingston e si sta muovendo verso nord-nordest a 8km/h. Kingston è già stata colpita da raffiche di vento di forza quasi pari a un uragano.

Uragano Melissa, a Kingston raffiche di vento quasi da uragano
La potenza dell'uragano Melissa visto dallo spazio
Un occhio carico di fulmini ruota ferocemente al centro dell'uragano Melissa
L'uragano Melissa dallo spazio
Spettacolare video all'interno dell'occhio dell'uragano Melissa: il famigerato "effetto stadio"

