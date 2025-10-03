La magia della neve autunnale in Abruzzo: paesaggio da fiaba a Campo Imperatore

Campo Imperatore si presenta oggi completamente imbiancato, avvolto da un’atmosfera quasi invernale. La perturbazione di ieri, seguita da correnti artiche settentrionali, ha favorito cieli sereni e un forte calo termico: le temperature minime hanno raggiunto i -5,5°C, consolidando la prima nevicata della stagione. La neve, caduta nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, ricopre ora l’altopiano, creando un paesaggio di rara suggestione in pieno autunno.

Ieri il Gran Sasso d’Italia aveva registrato i primi fiocchi consistenti, con accumuli fino a 1500 metri e leggere nevicate sul Sirente, Monte Morrone e Monte Maiella, anticipando un contesto decisamente invernale. L’improvvisa irruzione fredda regala agli appassionati della montagna un “assaggio” d’inverno precoce. Anche le prossime ore saranno all’insegna delle temperature rigide, con cieli sereni e possibili minime ulteriormente sottozero.

