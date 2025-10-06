La raffineria di petrolio di Kirishi attaccata con droni: impatti sulla produzione energetica

La raffineria di petrolio di Kirishi, una delle più grandi in Russia, ha fermato l’unità di distillazione del greggio CDU-6, l’unità più potente dell’impianto, in seguito a un attacco con droni ucraini e al successivo incendio di sabato. Lo scrive la Reuters, citando due fonti del settore. La chiusura potrebbe portare a una leggera riduzione della produzione di carburante nel contesto dell’attuale crisi energetica russa, poiché il Paese si trova ad affrontare carenze di qualità di benzina comuni a causa dei continui attacchi dei droni ucraini alle sue infrastrutture energetiche.

Capacità e Impatti della CDU-6

Secondo le fonti, l’unità CDU-6 ha una capacità di 8 milioni di tonnellate all’anno, ovvero 160.000 barili al giorno, ovvero circa il 40% della capacità di lavorazione totale della raffineria. Durante il periodo di inattività della CDU-6, la raffineria funzionerà a circa il 70% della sua capacità, sovraccaricando le altre unità di lavorazione. Fonti del settore stimano che la raffineria abbia lavorato 17,5 milioni di tonnellate di petrolio greggio nel 2024, pari al 6,6% del volume totale di raffinazione della Russia. Lo scorso anno ha prodotto 2 milioni di tonnellate di benzina, 7,1 milioni di tonnellate di gasolio, 6,1 milioni di tonnellate di olio combustibile e 600.000 tonnellate di bitume.