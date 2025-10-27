La Russia continua a fornire LNG alla Cina: aggirate le sanzioni USA

Nonostante gli sforzi degli USA per interrompere la logistica, le spedizioni e il finanziamento del progetto Arctic LNG 2, un pilastro della strategia energetica di Mosca nell’Artico, la Russia ha continuato a fornire gas naturale liquefatto (LNG) alla Cina. I dati di tracciamento delle navi indicano che, dall’agosto 2024, sono stati inviati 11 tanker di LNG dall’impianto Arctic LNG 2 verso la Cina. L’amministrazione Biden aveva mirato a rendere il progetto inoperativo, ma la Russia ha trovato modi per mantenere attivo il progetto, evidenziando i limiti delle sanzioni nel fermare la produzione.

Il ruolo della Cina

La Cina svolge un ruolo cruciale come partner, permettendo alla Russia di superare le restrizioni. Il terminal LNG di Beihai, nel sud della Cina, è menzionato come destinazione chiave per queste esportazioni. Le misure USA e alleate puntavano a limitare severamente i ricavi energetici della Russia, tuttavia l’abilità di Mosca nel mantenere le operazioni evidenzia le difficoltà nell’applicare sanzioni nel mercato energetico globale. La Cina rimane un acquirente importante, non influenzata dalle sanzioni occidentali. Mosca mantiene così la sua strategia energetica nonostante le pressioni.