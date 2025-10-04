La Tempesta Amy investe Amsterdam, oltre 150 voli cancellati all’aeroporto Schiphol

La tempesta Amy, che ha già portato il caos tra Irlanda e Regno Unito, ha raggiunto i Paesi Bassi questo weekend, causando notevoli disagi nei trasporti e mettendo a dura prova le infrastrutture aeroportuali. Secondo un comunicato diffuso dall’aeroporto di Schiphol, almeno 80 voli in arrivo e oltre 70 voli in partenza sono stati cancellati oggi a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Il Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI) aveva precedentemente emesso un avviso per la tempesta, prevedendo raffiche di vento fino a 90 km/h lungo la costa olandese e fino a 75 km/h nelle zone interne del Paese. Questi forti venti hanno provocato ritardi anche su diversi altri voli operati nello scalo di Schiphol, uno dei più trafficati d’Europa.

La maggior parte dei voli cancellati erano operati da KLM, la compagnia aerea olandese facente parte del gruppo Air France-KLM. La compagnia ha avvertito sul proprio sito web che ulteriori ritardi o cancellazioni potrebbero interessare anche i voli di domenica, mentre la tempesta continua a muoversi attraverso il territorio nazionale.