L’amministrazione Trump valuta una partecipazione in una società che sta sviluppando una miniera di terre rare in Groenlandia

I funzionari dell’amministrazione Trump hanno discusso l’acquisizione di una partecipazione in Critical Metals Corp, hanno riferito a Reuters quattro persone a conoscenza delle discussioni, il che darebbe a Washington un interesse diretto nel più grande progetto di terre rare in Groenlandia, il territorio artico che il Presidente Donald Trump aveva suggerito di acquistare. Se finalizzato, l’accordo segnerebbe l’ultima svolta politica per il giacimento di terre rare di Tanbreez, che l’ex Presidente Joe Biden ha fatto pressioni con successo per vendere alla Critical Metals, con sede a New York, per un prezzo molto inferiore a quello offerto da un’azienda cinese.

Washington ha recentemente acquisito partecipazioni in Lithium Americas e MP Materials, sottolineando il desiderio di Trump che gli Stati Uniti traggano vantaggio dalla crescente produzione di minerali utilizzati nell’economia globale.

I dettagli delle discussioni sull’interesse di Washington per una partecipazione azionaria in Critical Metals non erano stati precedentemente resi noti. Le quattro fonti hanno preferito non essere identificate, citando la delicatezza dei negoziati.

“Centinaia di aziende si stanno rivolgendo a noi per cercare di convincere l’amministrazione a investire nei loro progetti minerari critici”, ha dichiarato a Reuters un alto funzionario dell’amministrazione Trump in risposta a una richiesta di commento. “Al momento non c’è assolutamente nulla di vicino con questa azienda“.

L’importanza delle terre rare

Le terre rare offrono forti proprietà magnetiche fondamentali per le industrie high-tech, dai veicoli elettrici ai sistemi missilistici. La loro importanza sta stimolando una forte richiesta di nuove forniture da parte dei Paesi occidentali, che cercano di ridurre la loro dipendenza dal controllo quasi totale della Cina sulla loro estrazione e lavorazione.

Gli ultimi sviluppi con Critical Metals

Critical Metals, che lo scorso anno ha accettato di acquistare il giacimento groenlandese di Tanbreez per 5 milioni di dollari in contanti e 211 milioni di dollari in azioni, a giugno ha presentato domanda per un finanziamento di 50 milioni di dollari attraverso il Defense Production Act, una legge risalente all’era della Guerra Fredda volta a incrementare la produzione di beni per scopi di sicurezza nazionale.

Nelle ultime sei settimane, tuttavia, l’amministrazione ha avviato trattative con l’azienda per convertire il finanziamento in una partecipazione azionaria, secondo quanto riferito da tre fonti.

Se l’accordo andrà in porto, una conversione di 50 milioni di dollari significherebbe una partecipazione di circa l’8% nella società, sebbene le trattative non siano definitive e l’entità finale della partecipazione potrebbe essere maggiore o l’accordo stesso potrebbe fallire, hanno affermato le stesse tre fonti.

I funzionari dell’amministrazione hanno preso in considerazione la possibilità di riallocare 2 miliardi di dollari dal CHIPS Act per finanziare progetti sui minerali critici, ha riportato Reuters ad agosto. La legge, formalmente nota come CHIPS and Science Act, è stata firmata dall’allora Presidente Joe Biden nel 2022 e mira ad allontanare la produzione di chip dall’Asia.

Le discussioni sull’investimento in Critical Metals sono state ritardate dai negoziati dell’amministrazione negli ultimi giorni per una quota del 5% in Lithium Americas, hanno affermato due delle fonti.

Non si prevede che lo shutdown del governo statunitense influisca sui negoziati, dato che il personale di alto livello coinvolto nelle discussioni è considerato personale governativo essenziale, hanno affermato due delle fonti.

Parte della discussione si concentra su come verrebbero emessi i warrant per assegnare la quota a Washington, ha affermato una delle fonti. I warrant conferiscono ai titolari il diritto di acquistare azioni a un prezzo stabilito.

La partecipazione azionaria sarebbe separata da un prestito di 120 milioni di dollari che la U.S. Export-Import Bank (EXIM) sta prendendo in considerazione per aiutare l’azienda a sviluppare Tanbreez, secondo due delle fonti.

L’appeal della Groenlandia

Anche prima che Trump esprimesse interesse per l’acquisizione della Groenlandia, Washington aveva interessi economici di lunga data nel territorio danese. I funzionari di Biden hanno visitato la capitale della Groenlandia, Nuuk, già lo scorso novembre, cercando di attirare ulteriori investimenti privati ​​nel settore minerario dell’isola. Trump ha anche inviato sull’isola il vicepresidente J.D. Vance a marzo. Una delle più grandi basi dell’Aeronautica Militare statunitense si trova nella Groenlandia settentrionale.

Si prevede che il progetto Tanbreez costerà 290 milioni di dollari per la produzione commerciale, ha dichiarato in precedenza l’azienda.

Il prestito EXIM verrebbe utilizzato per finanziare i lavori tecnici e portare la miniera alla produzione iniziale entro il 2026. Una volta pienamente operativa, si prevede che la miniera produrrà 85.000 tonnellate all’anno di concentrato di terre rare. Il sito contiene anche gallio, che la Cina ha sottoposto a restrizioni all’esportazione lo scorso anno, e tantalio.

Il settore minerario della Groenlandia si è sviluppato lentamente negli ultimi anni, ostacolato dallo scarso interesse degli investitori, dalle difficoltà burocratiche e dalle preoccupazioni ambientali. Attualmente, solo due piccole miniere sono operative.

La posizione remota e fredda di Tanbreez rappresenta una sfida per il suo sviluppo, nonostante il giacimento si trovi vicino a un importante corso d’acqua.