Lanciato un “treno spaziale” sulla metropolitana di Mosca | FOTO

Oggi, Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, insieme al Dipartimento dei Trasporti di Mosca e alla metropolitana di Mosca, ha lanciato un treno tematico chiamato “Roscosmos”. Il lancio del treno è programmato per l’inaugurazione del Centro Spaziale Nazionale, la nuova sede di Roscosmos e il 68° anniversario del lancio del primo satellite artificiale terrestre. A bordo del treno, i viaggiatori potranno scoprire la storia dell’esplorazione spaziale, le tecnologie moderne e i futuri progetti di Roscosmos e le professioni spaziali.

Il treno sarà in servizio sulla Big Circle Line (BCL) della metropolitana di Mosca per sei mesi.