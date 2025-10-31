L’assemblea autunnale dei soci dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL

L’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL terrà la sua tradizionale Assemblea Autunnale dei Soci a Roma, l’11 novembre 2025, con inizio alle ore 9.45. L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi dell’anno accademico, un’occasione di incontro e confronto tra studiosi, accademici e ricercatori di primo piano nel panorama scientifico nazionale e internazionale. Dopo l’apertura dei lavori, la mattinata sarà introdotta dalla prolusione del Presidente Vincenzo Aquilanti, dal titolo “Stanislao Cannizzaro, Presidente XL: l’invenzione delle molecole”, che offrirà un viaggio storico-scientifico.

A seguire, alle ore 10.45, si terrà la consegna della Medaglia Matteucci alla Prof.ssa Francesca Matteucci, riconosciuta per il suo eccezionale contributo alla ricerca scientifica. La cerimonia sarà seguita dalla conferenza della stessa Professoressa, Lincea e docente all’Università degli Studi di Trieste, dal titolo “L’origine degli elementi chimici nell’universo”, un approfondimento sui processi cosmici che hanno dato vita alla materia di cui è composto il cosmo. La giornata si concluderà con l’assemblea riservata ai Soci dell’Accademia.