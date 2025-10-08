Le prime spettacolari immagini di Metop-SGA1 svelano uragani e nuvole in alta definizione | FOTO

In coincidenza con la Settimana Mondiale dello Spazio 2025, sono state diffuse le prime immagini acquisite da METimage a bordo del satellite Metop-SGA1, la nuova piattaforma polare di EUMETSAT in collaborazione con l’ESA. Le visualizzazioni mostrano in notevole dettaglio la copertura nuvolosa, i sistemi temporaleschi e la superficie terrestre, offrendo un salto di qualità per la meteorologia operativa e lo studio del clima. Tra i prodotti più suggestivi figura la vista globale composta, ottenuta “cucendo” sequenze di immagini scattate lungo l’orbita polare sincrona del satellite.

Si tratta di un mosaico che attraversa latitudini dall’Europa al Nord Africa e si estende oltre, restituendo una prospettiva coerente e continua del pianeta.

L’occhio di METimage sulle tempeste: il caso di Humberto

Già nelle prime acquisizioni, METimage ha osservato l’uragano Humberto (26 settembre 2025), tracciando con alta fedeltà la struttura nuvolosa, i campi di temperatura e umidità e la dinamica del vento. La capacità di seguire l’evoluzione dei cicloni dall’orbita polare, passaggio dopo passaggio, permette di cogliere fasi di intensificazione e indebolimento con maggiore tempestività, a beneficio delle previsioni e dei servizi di allerta.

Perché è importante: previsioni migliori, comunità più sicure

Miglioramento delle previsioni : dati più densi e ad alta risoluzione alimentano i modelli numerici, aumentandone accuratezza e affidabilità.

: dati più densi e ad alta risoluzione alimentano i modelli numerici, aumentandone accuratezza e affidabilità. Supporto alla gestione delle emergenze : monitoraggio precoce di piogge estreme , tempeste e ondate di calore per ridurre l’esposizione al rischio.

: monitoraggio precoce di , e per ridurre l’esposizione al rischio. Clima e tendenze di lungo periodo: serie osservative di qualità per valutare trend climatici, variabilità e impatti regionali.

Grazie alla sua risoluzione spaziale e spettrale, METimage fornirà un flusso continuo di osservazioni utilizzate da EUMETSAT e dalle principali agenzie meteorologiche europee, creando un ecosistema dati più ricco e interoperabile.

La nuova generazione Metop-SG: un investimento strategico per l’Europa

Metop-SGA1 è il primo tassello di una costellazione destinata a garantire continuità osservativa per i prossimi anni. La combinazione di strumenti di ultima generazione, orbite polari sincrone e pipeline dati potenziate rende possibile un monitoraggio capillare degli eventi meteorologici severi e delle condizioni ambientali, dal suolo alla troposfera superiore.

In un contesto di crescente instabilità atmosferica, la sinergia tra scienza, tecnologia e cooperazione internazionale è decisiva per costruire una resilienza climatica concreta, a partire da informazioni più tempestive e affidabili per cittadini, istituzioni e protezione civile.