Le stelle cadenti stanotte accendono il cielo d’Italia: spettacolo autunnale della cometa di Halley

Il cielo d’autunno si trasforma in un palcoscenico cosmico di rara bellezza. Le Orionidi, una delle piogge di meteore più attese dell’anno, raggiungono il loro massimo splendore tra oggi e domani, 21 e il 22 ottobre, offrendo agli appassionati di astronomia – e a chiunque ami lasciarsi incantare dal cielo notturno – uno spettacolo indimenticabile. A rendere l’evento ancora più speciale la coincidenza con la Luna Nuova, che garantirà un cielo scuro, privo del bagliore lunare che spesso disturba l’osservazione delle stelle cadenti. Le Orionidi sono il frutto dell’incontro tra la Terra e la scia di polveri lasciata dalla cometa 1P/Halley. Ogni anno, in questo periodo, il nostro pianeta attraversa i residui del suo passaggio, dando vita a una pioggia di meteore veloci, luminose e spesso persistenti, capaci di attraversare il cielo con eleganza e potenza.

Con uno ZHR tipico compreso tra 15 e 25 meteore l’ora, le Orionidi non competono in quantità con gli sciami più intensi dell’anno, come le Perseidi di agosto o le Geminidi di dicembre, ma sanno compensare con la loro rapidità (fino a 66 km/s) e la bellezza eterea delle loro scie. Quest’anno, inoltre, le condizioni di osservazione in Italia sono quasi ideali: il radiante, situato nella costellazione di Orione vicino alla brillante Betelgeuse, si solleverà sempre più alto nella notte, fino a dominare il cielo nelle ore che precedono l’alba, quando l’oscurità sarà più profonda e le possibilità di avvistamento più elevate.

In altre parole, stanotte – se il meteo sarà clemente – il cielo offrirà uno dei momenti più magici dell’autunno astronomico: un dialogo di luce tra la Terra e la cometa di Halley, un appuntamento che si rinnova da millenni e che continua a ricordarci quanto, anche nel silenzio del cosmo, ogni granello di polvere possa raccontare una storia antica e luminosa.

Le Orionidi, le regine di ottobre

Le Orionidi (sigla internazionale ORI) sono considerate le regine del cielo di ottobre. Pur non essendo la pioggia meteorica più intensa dell’anno – con un tasso orario zenitale (ZHR) tipico tra 15 e 25 meteore l’ora – si distinguono per la velocità elevata dei loro bolidi e per le scie persistenti che spesso lasciano dietro di sé.

Il nome “Orionidi” deriva dal fatto che il loro radiante, il punto da cui sembrano provenire, si trova nella costellazione di Orione, in prossimità della stella rossa Betelgeuse. In realtà, le meteore possono attraversare qualsiasi parte del cielo, ma idealmente convergono tutte verso quella regione celeste.

Un appuntamento con la cometa di Halley

Ogni anno, tra il 2 ottobre e il 7 novembre, la Terra attraversa la scia di detriti lasciata dalla cometa 1P/Halley, che compie un giro completo attorno al Sole ogni 76 anni. I minuscoli frammenti di polvere e roccia, grandi spesso meno di un granello di sabbia, entrano nell’atmosfera terrestre a velocità che sfiorano i 66 km al secondo. L’impatto con l’aria li fa bruciare, generando le scie luminose che chiamiamo stelle cadenti.

È affascinante pensare che la cometa Halley – visibile l’ultima volta nel 1986 e attesa di nuovo nel 2061 – continui a far parlare di sé ogni anno proprio grazie a questi resti nel cielo notturno.

Condizioni ideali per l’Italia

Quest’anno, la Luna Nuova offre condizioni quasi perfette per l’osservazione: assenza di chiarore lunare, cielo buio e trasparente, e un radiante che, per l’Italia, raggiunge un’altezza ottimale nelle ore che precedono l’alba. Si consiglia l’osservazione tra le 2 e le 5, quando Orione si trova alto sull’orizzonte Sud e le meteore sono più numerose.

Per chi desidera tentare il conteggio o semplicemente godersi lo spettacolo, bastano pochi accorgimenti:

Allontanarsi dalle luci cittadine , scegliendo un luogo buio e con orizzonte libero;

, scegliendo un luogo buio e con orizzonte libero; Adattare la vista al buio per almeno 20–30 minuti;

per almeno 20–30 minuti; Guardare non direttamente verso Orione , ma circa 40° più in alto nel cielo , per cogliere le scie più lunghe e luminose;

, ma circa , per cogliere le scie più lunghe e luminose; Vestirsi bene: le notti di ottobre possono essere fredde, specie in alta quota.

Non solo Orionidi

Le Orionidi non sono le uniche protagoniste del cielo autunnale. In queste settimane sono attive anche le Tauridi settentrionali e meridionali, 2 sciami meteorici noti per la comparsa di spettacolari bolidi, con picco all’inizio di novembre. Un motivo in più per tenere gli occhi al cielo e non limitarsi a una sola notte di osservazione.

Il fascino di un legame millenario

Guardare le Orionidi significa osservare un legame diretto tra la Terra e una delle comete più celebri della storia. Ogni scia luminosa è un granello di Halley che brucia nell’atmosfera, un frammento di un corpo celeste che ha attraversato i cieli sin dall’antichità, accompagnando le civiltà umane per millenni.