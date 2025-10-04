L’ESA inaugura un’antenna per lo Spazio profondo in Australia

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha ampliato la propria capacità di comunicare con le missioni scientifiche, di esplorazione e di sicurezza spaziale all’interno del nostro Sistema Solare con l’inaugurazione di una nuova antenna per lo Spazio profondo dal diametro di 35 metri, la quarta per Estrack, la rete di tracciamento spaziale dell’ESA. Situata a New Norcia, circa 115 km a Nord di Perth, nell’Australia Occidentale, l’antenna “New Norcia 3” contribuirà a soddisfare le crescenti esigenze di scaricamento dati dell’agenzia e a garantire l’indipendenza e la leadership europea nello Spazio.

In occasione dell’inaugurazione, Josef Aschbacher, Direttore Generale dell’ESA, ha dichiarato: “Questo investimento strategico rafforza le capacità di comunicazione nello Spazio profondo dell’ESA e massimizza il ritorno del bene più prezioso delle nostre missioni: i dati trasmessi dalle sonde che viaggiano lontano dalla Terra. Si aprono nuove ed entusiasmanti opportunità tra i settori spaziali europeo e australiano, con l’annuncio da parte dell’Australia questa settimana del mandato ad avviare i negoziati per un accordo di cooperazione con l’ESA“.

Avviata nel 2021 e consegnata nei tempi previsti, questa costruzione è il risultato delle straordinarie capacità dell’ESA, dell’industria europea e australiana e dell’eccellente cooperazione con i partner australiani. Quando la nuova antenna per lo Spazio profondo entrerà in servizio nel 2026, supporterà le principali missioni dell’ESA attualmente in corso nelle flotte scientifiche, di esplorazione e di sicurezza spaziale, tra cui Juice, Solar Orbiter, BepiColombo, Mars Express e Hera, e sarà un elemento fondamentale per le missioni future come Plato, Envision, Ariel, Ramses e Vigil.

La nuova antenna, come parte della rete Estrack, contribuirà anche agli sforzi di collaborazione internazionale dell’ESA. Grazie agli accordi di supporto incrociato con i partner dell’agenzia, la nuova infrastruttura potrà assistere anche altre agenzie spaziali come la NASA, la giapponese JAXA e l’indiana ISRO, oltre a missioni spaziali commerciali, aumentando i ritorni scientifici e l’efficienza operativa per tutte le parti coinvolte.

La quarta antenna per lo Spazio profondo dell’ESA – la seconda nella sede di New Norcia – è la più sofisticata dal punto di vista tecnologico realizzata finora. Integra capacità avanzate di comunicazione nello spazio profondo, comprese componenti raffreddate criogenicamente fino a circa -263°C, vicino allo zero assoluto. Questa sensibilità le consente di rilevare segnali estremamente deboli da sonde spaziali lontane e di massimizzare il ritorno dei dati.

Un simbolo della partnership tra ESA e Australia

Inaugurata nel 2003, la stazione Estrack dell’ESA a New Norcia dimostra il forte impegno dell’agenzia nella regione Asia-Pacifico e in particolare in Australia, parte di una cooperazione a lungo termine nel settore spaziale. La struttura genera significativi benefici economici, tecnologici e scientifici per entrambi i partner e aprirà la strada a ulteriori collaborazioni in aree come le comunicazioni, la sicurezza spaziale e le operazioni di missione.

Enrico Palermo, Direttore dell’Agenzia Spaziale Australiana (ASA), ha dichiarato: “L’Australia è ben conosciuta come operatore affidabile, esperto e capace nelle comunicazioni con lo Spazio profondo. Questo investimento dell’ESA e del Governo australiano sbloccherà milioni di dollari di valore economico locale oltre a generare occupazione per tutta la durata prevista di 50 anni“. “È un altro capitolo della storia della partnership spaziale tra Australia ed Europa, che svilupperemo ulteriormente con l’avvio delle trattative per un nuovo Accordo di Cooperazione tra l’Australia e l’ESA“, ha aggiunto.

La cerimonia di inaugurazione è stata guidata dal Direttore Generale dell’ESA Josef Aschbacher insieme a Enrico Palermo, Capo dell’Agenzia Spaziale Australiana, e Rolf Densing, Direttore delle Operazioni dell’ESA, con la partecipazione di Stephen Dawson, Ministro per lo Sviluppo Regionale, i Porti, la Scienza e l’Innovazione, la Ricerca Medica e la regione di Kimberley dell’Australia Occidentale, e di Sabine Winton, Ministra per l’Istruzione, la Prima Infanzia, la Salute Preventiva e la regione del Wheatbelt.

Il nuovo impianto ha un costo di costruzione stimato in 62,3 milioni di euro, che copre l’approvvigionamento e la realizzazione dell’antenna nonché gli aggiornamenti agli edifici e ai servizi della stazione, con un contributo di 3 milioni di euro da parte dell’Agenzia Spaziale Australiana destinato all’evoluzione della stazione di New Norcia.

La costruzione è stata guidata dall’industria europea, con Thales Alenia Space (Francia) e Schwartz Hautmont Construcciones Metálicas (Spagna) come co-prime contractor. Una parte significativa del budget è stata spesa in Australia, con il coinvolgimento di diverse aziende locali tra cui TIAM Solutions, Thales Australia, Fredon e Westforce Construction.

“Questa nuova antenna per lo Spazio profondo è una pietra miliare per le industrie spaziali europea e australiana“, ha affermato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space. “La sua inaugurazione dimostra la nostra capacità di costruire infrastrutture spaziali strategiche e di livello mondiale ovunque. Ha richiesto l’implementazione di tecnologie avanzate e dimostra che siamo in grado di fornire infrastrutture operative che permettono agli scienziati europei di esplorare dove desiderano. Insieme a Schwartz Hautmont e mtex antenna technology, siamo molto orgogliosi di questo primo grande successo per il consorzio E-DSA²“.

Una nuova antenna alla stazione di terra di New Norcia dell’ESA

Le stazioni di terra e le antenne dell’ESA a New Norcia sono gestite localmente dalla CSIRO, l’agenzia scientifica nazionale australiana. La CSIRO gestisce in modo simile anche il complesso di comunicazione per lo spazio profondo della NASA situato a Tidbinbilla, vicino a Canberra.