L’Italia punta sulla Space Economy, al via gli Stati Generali

Tre giornate dedicate al futuro dello Spazio che attraverseranno tre città italiane: Roma, Torino e Milano. In programma 10 tavoli di lavoro e altrettante sessioni tematiche parallele, con la partecipazione di oltre 300 rappresentanti tra istituzioni, imprese, ricercatori e policy maker. Dopo il successo della prima edizione, tornano gli Stati Generali dello Spazio, un appuntamento che quest’anno prenderà il via il 27 ottobre alla Farnesina, a Roma, per poi proseguire giovedì 30 a Torino, presso il Grattacielo della Regione Piemonte, e concludersi venerdì 31 a Milano, negli spazi del Pirelli Hangar Bicocca.

L’evento è stato inaugurato oggi alla Camera dei Deputati, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Accanto a lui, Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d’Italia e presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space Economy, Luca Vincenzo Maria Salamone, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e Simone Billi, deputato della Lega e capogruppo in Commissione Esteri.