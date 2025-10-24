L’Italia punta sulla Space Economy, al via gli Stati Generali

Dopo il successo della prima edizione, tornano gli Stati Generali dello Spazio, un appuntamento che quest’anno prenderà il via il 27 ottobre

space economy

Tre giornate dedicate al futuro dello Spazio che attraverseranno tre città italiane: Roma, Torino e Milano. In programma 10 tavoli di lavoro e altrettante sessioni tematiche parallele, con la partecipazione di oltre 300 rappresentanti tra istituzioni, imprese, ricercatori e policy maker. Dopo il successo della prima edizione, tornano gli Stati Generali dello Spazio, un appuntamento che quest’anno prenderà il via il 27 ottobre alla Farnesina, a Roma, per poi proseguire giovedì 30 a Torino, presso il Grattacielo della Regione Piemonte, e concludersi venerdì 31 a Milano, negli spazi del Pirelli Hangar Bicocca.

L’evento è stato inaugurato oggi alla Camera dei Deputati, alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Accanto a lui, Andrea Mascaretti, deputato di Fratelli d’Italia e presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space Economy, Luca Vincenzo Maria Salamone, direttore generale dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e Simone Billi, deputato della Lega e capogruppo in Commissione Esteri.

Ultimi approfondimenti di NEWS