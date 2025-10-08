Lo spettacolo della Superluna del Raccolto, alba speciale a Zafferana Etnea | FOTO

Questa mattina Zafferana Etnea si è svegliata sotto un cielo straordinario: la Luna Piena, già protagonista del plenilunio di ieri, ha offerto un’apparizione mattutina di rara bellezza. Gli scatti di Antonella Infanta immortalano il disco lunare, sospeso sopra i tetti della cittadina etnea, avvolto nella luce che avvia il giorno. Si tratta della prima Superluna dell’anno, la cosiddetta “Luna del Raccolto”, tradizionalmente legata alla fine dell’estate e all’inizio dell’autunno. Il fenomeno si verifica quando la Luna piena coincide con il perigeo, il punto più vicino alla Terra, rendendola fino al 15% più luminosa e circa il 7% più grande rispetto a una Luna piena media.

Il plenilunio d’ottobre ha un fascino antico: un tempo guidava i contadini nelle ultime raccolte serali, oggi invita semplicemente a contemplare il cielo e riflettere sul ritmo dei cicli naturali.