Luna, la capsula Orion installata sul razzo SLS: importante traguardo per la missione Artemis 2

L’imponente razzo incaricato di lanciare i prossimi astronauti della NASA nel loro storico viaggio lunare è stato assemblato. Il razzo Space Launch System (SLS) in fase di assemblaggio per la missione Artemis 2 ha ora il suo ultimo pezzo. Integrity, la capsula spaziale Orion che porterà l’equipaggio di Artemis 2 della NASA attorno alla Luna già a febbraio 2026, è stata recentemente trasportata attraverso il Kennedy Space Center (KSC) della NASA in Florida fino al Vehicle Assembly Building (VAB) e issata sull’SLS, completando l’assemblaggio del razzo prima del lancio. Si tratta di un traguardo importante per la missione, che è stata considerata prioritaria ed è stata esentata dalla chiusura generalizzata della NASA durante l’attuale shutdown del governo USA.

L’amministratore facente funzioni della NASA, Sean Duffy, ha annunciato il traguardo in un post sui social media lunedì 20 ottobre, affermando: “siamo un passo più vicini al completamento della missione!”.

La missione Artemis 2

Artemis 2 è la seconda missione della NASA nell’ambito del programma Artemis, che mira a stabilire una presenza umana permanente sulla Luna e, in seguito, a gettare le basi per i viaggi degli astronauti su Marte. Sarà la prima missione con equipaggio del programma e porterà quattro astronauti della NASA a compiere un giro completo attorno alla Luna e ritorno: la prima missione lunare con equipaggio dalla fine del programma Apollo nel 1972.

Gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, così come l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Canadese Jeremy Hansen, voleranno a bordo di Integrity su una traiettoria di rientro libero, effettuando un giro completo attorno al lato nascosto della Luna prima di rientrare sulla Terra.

La loro missione di 10 giorni è attualmente prevista per il 5 febbraio 2026, con finestre di lancio disponibili fino alla fine di aprile. Il suo predecessore, Artemis 1, è stato lanciato nel novembre 2022 e trasportava diversi sensori, ma nessun sistema di supporto vitale o astronauti.

Artemis 2 sarà il primo test con equipaggio di Orion e aprirà la strada ad Artemis 3, che farà atterrare un equipaggio sulla superficie lunare nel 2027 o nel 2028.

I ritardi subiti dal programma

Tuttavia, i ritardi sono stati un evento familiare per il programma Artemis. Problemi con lo scudo termico di Orion durante il rientro nell’atmosfera terrestre alla fine di Artemis 1 hanno creato un intervallo di oltre tre anni tra il primo e il secondo lancio di Artemis. Ora, mentre il programma sta iniziando a prendere slancio, le preoccupazioni sulla prontezza di Starship di SpaceX, designato come lander lunare di Artemis 3, stanno spingendo l’allunaggio ulteriormente in avanti.

La NASA aveva previsto per Artemis 3 la metà del 2027, ma questa data sembra slittare, nonostante Artemis 2 sia ancora in programma per un lancio all’inizio del 2026. In un’intervista a “Squawk Box” della CNBC, Duffy ha ipotizzato che Artemis 3 verrà probabilmente lanciata nel 2028 e ha affermato che l’agenzia spaziale sta valutando altre opzioni per l’allunaggio.