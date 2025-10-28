L’uragano Melissa si intensifica prima del landfall: pressione di 896hPa, venti a 290km/h

L’occhio dell’uragano Melissa si sta avvicinando alla costa meridionale della Giamaica e dovrebbe compiere il landfall nelle prossime ore. Un aereo dell’Air Force Reserve Hurricane Hunter ha rilevato che Melissa si sta rafforzando con venti massimi sostenuti di 290km/h. La pressione centrale minima è stimata in 896hPa, rende noto il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, fornendo un aggiornamento sulla tempesta di categoria 5. Questo rende Melissa il quarto uragano atlantico più forte dall’inizio delle registrazioni. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Melissa si trova circa 80km a sud-sudest di Negril (Giamaica) e circa 420km a sud-ovest di Guantanamo (Cuba), muovendosi ad una velocità di 11km/h.

“Questa è una situazione estremamente pericolosa e potenzialmente letale. Agite ora per proteggere la vostra vita!”, avvisa l’NHC. “I residenti in Giamaica non dovrebbero lasciare i rifugi poiché i venti si intensificheranno rapidamente all’interno del muro dell’occhio di Melissa. Rimanete al riparo fino al passaggio di queste condizioni pericolose per la vita”.

Anche la Farnesina avvisa i cittadini italiani in Giamaica in merito all’impatto dell’uragano Melissa: “si raccomanda la massima cautela, di seguire le disposizioni impartite dalle Autorità locali e di voler monitorare la situazione meteo attraverso i media ed i canali dedicati. Si invitano i connazionali a scaricare la App ViaggiareSicuri, attivandone la geolocalizzazione oppure a registrare la propria presenza sul sito DoveSiamoNelMondo. Per gravi emergenze, il Consolato Generale d’Italia a Miami rimane raggiungibile al numero +1 305 7530532”.