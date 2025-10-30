L’uragano Melissa verso le Bermuda con venti a 165km/h: scatta l’allerta

L’uragano Melissa si dirige verso le Bermuda dopo aver provocato 34 vittime e ingenti danni ad Haiti, Cuba e Giamaica. Il National Hurricane Center degli Stati Uniti (NHC) segnala che il ciclone, declassato a categoria 2, si sposta in direzione nord-nordest alla velocità di 38km/h, con venti sostenuti fino a 165km/h. Le autorità hanno emesso un’allerta meteo indicando che gli effetti più pesanti della tempesta dovrebbero iniziare a interessare l’isola nel corso della giornata, mentre i venti più violenti sono attesi durante la notte. Le precipitazioni potrebbero causare accumuli fino a 250 millimetri.

Il passaggio di Melissa sta ancora influenzando il clima ad Haiti, Cuba e sulle Isole Turks e Caicos, dove si registrano onde pericolose e correnti marine intense. Anche in questo caso, secondo le previsioni, gli effetti dell’uragano dovrebbe continuare a indebolirsi nelle prossime ore.