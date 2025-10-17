Maltempo, 4° giorno di piogge torrenziali al Centro/Sud: oltre 200mm tra Calabria e Basilicata | DATI

Il maltempo sta colpendo il Centro/Sud Italia oggi per il quarto giorno consecutivo, con precipitazioni che risalgono l’Adriatico fin su Marche e Romagna in modo inatteso e imprevisto. Questo ciclone, infatti, si sta rivelando più vasto e intenso rispetto alle previsioni, tanto che piove a dirotto anche in Abruzzo e Molise (con addirittura 50mm di parziale giornaliero a Termoli), dove la tempesta non sarebbe neanche dovuta arrivare secondo le previsioni di due giorni fa. Continua a piovere anche in Campania e nel resto della Puglia, con accumuli importanti nel barese.

Confermate le grandi piogge nel Salento, con picchi di 100mm tra ieri e oggi nella zona di Ortelle, Minervino di Lecce e Otranto, ma le precipitazioni in assoluto più abbondanti hanno interessato nelle scorse ore la Calabria nord/orientale e la Basilicata jonica, con piogge torrenziali tra cosentino e materano. Accumuli eccezionali che hanno riempito la diga di Mone Cotugno, dopo mesi di sofferenza idrica.

Sono infatti eccezionali i dati pluviometrici che arrivano da quest’area. In Calabria spiccano i 216mm di pioggia caduti a Rocca Imperiale, ma anche 191mm a Oriolo, 127mm ad Albidona, 107mm a Roseto Capo Spulico sul litorale, 91mm a Cerchiara di Calabria, 88mm a Trebisacce ancora sulla costa. Notevoli, un po’ più a Sud ma sempre nella Calabria jonica settentrionale, i 90mm di pioggia caduti a Rossano e i 73mm di Corigliano. E’ stata una grande piovuta su gran parte della Regione.

In Basilicata abbiamo 175mm a Rotondella, 173mm a Sinni a Valsinni, 136mm a Tursi, 98mm a Miglionico, 96mm a San Giorgio Lucano, 91mm a Torre Accio e San Giuliano, 83mm a Bradano a Santa Lucia, 81mm a Pomarico, 72mm a Craco Peschiera, 71mm a San Giorgio Lucano e Stigliano, 70mm a Ferrandina, 69mm a Miglionico.

La mappa con le piogge delle ultime ore in Calabria:

Il monitoraggio meteo in diretta con tutte le mappe di satelliti, radar, fulminazioni e mappe

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: