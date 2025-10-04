Maltempo Abruzzo, il cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso imbiancato dalla neve | VIDEO

Un inizio ottobre dal sapore invernale ha portato la prima neve sulle montagne dell’Abruzzo e così anche il Gran Sasso si è vestito di bianco in questi giorni. Davide Peluzzi, esperta guida ambientale e naturalistica, ha immortalato la bellezza del paesaggio del Parco Nazionale del Gran Sasso Laga imbiancato dalla neve, accompagnando le immagini con parole di lode per la meraviglia del Creato. “La Meraviglia del Creato, nel Giorno del Patrono d’Italia: San Francesco d’Assisi”, scrive Peluzzi condividendo le immagini sui social. “Il Cuore (vero e geometrico) del Parco Nazionale del Gran Sasso Laga, sguardi dalle ultime balze di Arenaria che guardano silenti i Calcari del Corno Grande fino al Monte Corvo dall’Abetone di Prato Selva – Fano Adriano – Teramo – Abruzzo Italia. Il Cantico delle Creature non solo è identitario per noi Italiani ma un monito per tutta l’Umanità”, conclude.

