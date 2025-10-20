Maltempo Brasile, tempesta si abbatte su Brasilia: alberi caduti e voli cancellati

Una violenta tempesta si è abbattuta sul Distretto federale del Brasile a partire dalla tarda serata di domenica 19 ottobre, causando disagi in diverse aree della capitale Brasilia, provocando danni a infrastrutture e pesanti ripercussioni sul traffico aereo e stradale. Al momento non si registrano vittime, ma le autorità sono in allerta per possibili nuovi peggioramenti nelle prossime ore. Nella regione centrale della città, la caduta di numerosi alberi ha bloccato alcune arterie, causando rallentamenti al traffico e rendendo necessarie l’intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere detriti e veicoli coinvolti.

Secondo Inframerica, concessionaria dell’Aeroporto internazionale Juscelino Kubitschek, sono stati cancellati 19 voli, di cui 10 nella mattinata di lunedì. Altri 26 hanno subito ritardi significativi, mentre 12 aeromobili sono stati dirottati su scali alternativi, tra cui Belo Horizonte (Minas Gerais) e Goiânia (Goiás).

Case danneggiate a Sol Nascente

Nella comunità di Sol Nascente, circa 30 chilometri dal centro di Brasilia, numerose abitazioni sono state gravemente danneggiate, con tetti divelti e strutture compromesse. Squadre della Protezione Civile sono intervenute per mettere in sicurezza le aree colpite e assistere i residenti, alcuni dei quali hanno dovuto abbandonare le case. Le autorità locali invitano la popolazione alla prudenza e raccomandano di evitare spostamenti non necessari.