Maltempo Calabria, “cielo a pecorelle” sullo Stretto annuncia la pioggia su Reggio | FOTO

La situazione meteo è cambiata sull’Italia. Mentre nelle prossime ore un fronte freddo farà piombare sul Paese temperature tipiche del cuore dell’inverno, il tempo è già peggiorato in diverse zone dello Stivale, con piogge intense che hanno provocato allagamenti e disagi dalle Marche alla Sicilia, dove si registra purtroppo anche una persona dispersa. Il maltempo ha interessato anche la Calabria. Il vecchio adagio “cielo a pecorelle, acqua a catinelle” ha trovato conferma sulle rive dello Stretto di Messina, come confermano le foto che ci invia Giuseppe Daniele Canale da Reggio Calabria: dopo un’ora, infatti, sulla città dello Stretto ha iniziato a piovere.

