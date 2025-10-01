Maltempo Sicilia, donna dispersa a Favara: proseguono le ricerche

Proseguono incessantemente le ricerche della donna di 31 anni trascinata dall’acqua dopo essere scesa dalla sua auto a Favara, nell’Agrigentino, durante il forte nubifragio che ha colpito la città questa mattina. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri stanno continuando le ricerche anche nel canale che convoglia l’acqua piovana. “Sono piovute decine di centimetri di acqua che hanno messo il paese in ginocchio”, dice il sindaco, Antonio Palumbo.

“Siamo in campo da questa mattina per sostenere le attività che forze dell’ordine, Protezione Civile regionale e comunale, vigili urbani e Vigili del Fuoco stanno conducendo con abnegazione e senza risparmiarsi. Grazie a questi servitori dello Stato“, ha aggiunto.

