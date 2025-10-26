Maltempo Campania, forti piogge nel Salernitano: frana a Cetara

Il maltempo delle ultime ore ha causato danni e disagi in Costiera Amalfitana, nel Salernitano, a causa di un distacco di roccia. A Cetara, dove sono caduti ben 117mm di pioggia, questa mattina si è verificato un distacco di roccia sulla strada statale 163 dove è stato attivato – spiega il sindaco di Cetara – un nuovo senso di marcia alternato in seguito alle verifiche statiche della parete interessata dal crollo di materiale lapideo. “Mi sono recato sul posto immediatamente dopo l’evento franoso riuscendo a scongiurare anche stavolta la chiusura dell’arteria – sottolinea il primo cittadino, Fortunato Della Monica – dopo aver verificato la situazione è stato predisposto il restringimento della carreggiata con i new jersey evitando l’interruzione della circolazione sulla statale 163”.

“La parete rocciosa, priva peraltro di reti di contenimento, è attigua a quella interessata lo scorso settembre da un analogo evento franoso. Per questo, verrà attivata la procedura per la somma urgenza e dare inizio immediatamente ai lavori di messa in sicurezza necessari a ripristinare il prima possibile il transito a doppio senso di marcia“, ha aggiunto.

A Salerno, invece, dove sono caduti 56mm di pioggia, domani avranno inizio i sopralluoghi per determinare le ragioni del crollo di una parte del pattinodromo sul lungomare cittadino avvenuto nelle scorse ore. Il Comune di Salerno ha disposto il transennamento dell’area. E domani inizia anche la messa in sicurezza della zona così da ripristinare l’impianto sportivo.

In Campania, fino alle 20 di questa sera, è in vigore un’allerta meteo di colore giallo sull’intero territorio regionale.

