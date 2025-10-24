Caos maltempo tra Toscana, Umbria, Marche e Campania: pioggia e vento forte, “onde di 5 metri alla Gorgona” | FOTO e VIDEO

Nelle scorse ore gran parte dell’Italia centrale e meridionale è stata investita da un’ondata di maltempo caratterizzata da piogge intense e forti raffiche di vento. La situazione ha creato disagi diffusi in diverse regioni, tra cui Toscana, Umbria, Marche e Campania, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati senza sosta. Gli interventi hanno riguardato principalmente la rimozione di alberi e rami caduti sulle strade, la messa in sicurezza di strutture e tetti pericolanti e il ripristino della viabilità nei tratti maggiormente colpiti. Nonostante l’intensità del maltempo e i danni provocati, fortunatamente non si registrano feriti gravi.

Maltempo in Toscana: a Grosseto vento forte e piante abbattute, “onde di 5 metri a Gorgona”

Un forte vento, accompagnato da pioggia, a Grosseto e provincia. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco a causa del libeccio che ha soffiato intensamente nelle ultime ore. La maggior parte delle operazioni si è concentrata nella zona nord della provincia, tra Follonica, Scarlino e Gavorrano. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza strutture verticali pericolanti, rimuovere alberi instabili e piante abbattute dal vento. Fortunatamente, non si registrano feriti.

“Registrate in mare alla Gorgona onde alte 5 metri, periodo d’onda elevato intorno ai 9-10 secondi, onde piuttosto lunghe e energetiche“: è quanto fatto sapere, in nottata, dal governatore della Regione Toscana Eugenio Giani.

Maltempo in Umbria, pioggia e vento

Abbondanti piogge e forti raffiche di vento hanno interessato l’Umbria dal pomeriggio di ieri fino a tarda sera. Gli interventi dei vigili del fuoco del comando di Terni sono proseguiti durante la notte per mettere in sicurezza alberi e rami spezzati dal maltempo, caduti in diverse zone a Sud della città. Un albero è finito su un’auto parcheggiata, senza provocare feriti. Vigili del fuoco impegnati anche a Perugia, in particolare a Ponte S. Giovanni. La situazione è in miglioramento, 60 gli interventi svolti dalle squadre.

Maltempo nelle Marche, 138 interventi dei vigili del fuoco

Tra la serata di ieri e la notte, i vigili del fuoco delle Marche hanno effettuato 138 interventi a causa del maltempo, soprattutto per i forti venti che hanno interessato la regione. Le richieste di soccorso hanno riguardato principalmente alberi e rami caduti sulle strade e la messa in sicurezza di strutture pericolanti. As Ascoli Piceno, la sera di ieri, una parte pericolante di un edificio si è staccata dal tetto e ha colpito una passante: i pompieri sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l’area. Gli interventi per provincia si sono così distribuiti: 5 a Pesaro e Urbino, 15 ad Ancona, 40 a Macerata, 53 a Fermo e 25 ad Ascoli Piceno.

Maltempo nelle Marche, vigili del fuoco al lavoro nell'Ascolano

Maltempo in Campania: pioggia e vento, alberi caduti

In Campania, dove l’allerta meteo di livello giallo per temporali e venti forti è rimasta in vigore fino alle 7 di oggi su gran parte della regione, il maltempo ha causato alcuni disagi, soprattutto per alberi caduti sulle strade, nel Salernitano e in Irpinia. A Greci, in provincia di Avellino, i carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino sono intervenuti sulla SP58, dove un albero è stato abbattuto dal forte vento. I vigili del fuoco stanno provvedendo alla rimozione, mentre i militari dell’Arma si occupano del ripristino della viabilità. Un altro albero è caduto durante la notte sulla strada provinciale 112, che collega Lustra a Rutino, nel Salernitano, occupando completamente la carreggiata. Anche qui i vigili del fuoco sono al lavoro per rimuovere l’ostacolo e mettere in sicurezza la zona. La strada è rimasta temporaneamente chiusa, come comunicato dal Comune di Lustra.

