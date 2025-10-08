Maltempo Cina, tifone Matmo nel Guangxi: inondazioni nella contea di Longzhou | VIDEO

Oggi, mercoledì 8 ottobre, il tifone Matmo ha colpito la contea di Longzhou, nel Guangxi, nella Cina meridionale, causando inondazioni. Molte strade sono state allagate e alcuni negozi sono stati allagati quasi fino al secondo piano. Un commerciante ha dichiarato ai giornalisti che questa è stata la seconda inondazione a Longzhou negli ultimi tempi, con le zone lungo il fiume Zuojiang particolarmente colpite. I giornalisti hanno appreso dall’Ufficio di Controllo delle Inondazioni della contea di Longzhou che alle 14:00 locali il livello dell’acqua nel tratto di Longzhou del fiume Zuojiang aveva superato il livello di allerta di 4,89 metri. Il rapido aumento del livello dell’acqua è dovuto principalmente agli afflussi da monte.

Finora non sono state segnalate vittime nella contea e si stanno calcolando i danni materiali.

Il tifone Matmo ha provocato gravi inondazioni e vittime anche nel vicino Vietnam.