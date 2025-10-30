Maltempo Emilia Romagna: attivato il COC a Bologna

Sulla scia dell’allerta meteo arancione emanata dall’Arpae e dalla Protezione Civile regionale dalle 12 di oggi alla mezzanotte, per il rischio di piene e alluvioni sull”Appennino e in particolare sulla montagna e la collina del Bolognese e in parte del Ravennate, il Comune di Bologna ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) che resterà operativo fino a cessata allerta. “La Protezione Civile del Comune in contatto con quella regionale – spiegano da Palazzo d’Accursio – sta monitorando la situazione e pattuglie della Polizia Locale hanno già iniziato il monitoraggio di fiumi, sottopassi e zone a rischio. Polizia locale, volontari della Protezione Civile e mezzi Hera stanno continuando l’opera di monitoraggio, avviata già nei giorni scorsi, di pozzetti, tombini e griglie, specialmente in zona collinare e in altre aree a rischio, intervenendo per pulire e rimuovere le foglie, se necessario“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.