Maltempo Emilia Romagna, frana su una provinciale dell’Appennino bolognese

Allerta per il maltempo in provincia di Bologna. I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Granaglione, località del Comune di Alto Reno Terme, sull’Appennino, per una frana che ha interessato via Pracchia, una strada provinciale. Sul posto sono intervenuti i caschi rossi del distaccamento di Gaggio Montano. Sorvegliati speciali sono i corsi d’acqua, dal Reno ai torrenti che scorrono in provincia. L’allerta per piene e possibili frane è arancione fino alla mezzanotte.

