Maltempo estremo in Spagna, piogge torrenziali a Murcia: la DANA “Alice” paralizza Cartagena, evacuazioni e scuole chiuse | FOTO

Una violenta ondata di maltempo sta colpendo il Sud/Est della Spagna, con particolare intensità nella zona di Cartagena, città costiera di oltre 200mila abitanti situata nella regione di Murcia. Le piogge torrenziali registrate nelle ultime ore hanno raggiunto accumuli oltre 100 mm, provocando allagamenti e situazioni di rischio in diversi punti del territorio. Di fronte al pericolo, le autorità hanno disposto evacuazioni preventive: tra queste, i lavoratori del cantiere navale Navantia, alcune decine di persone ospitate in un campeggio, residenti della zona di Bahía Bella e abitanti di un insediamento abusivo.

L’emergenza è causata dalla DANA (Depressione Isolata in Alta Quota) denominata “Alice“, fenomeno meteorologico responsabile delle piogge intense che stanno flagellando la regione. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a evitare qualsiasi spostamento non strettamente necessario, mentre tutte le attività scolastiche previste per la mattinata a Cartagena e in diversi altri comuni della Murcia sono state sospese.

Si segnalano inoltre disagi alla circolazione su alcune strade regionali a causa degli allagamenti e delle forti precipitazioni.