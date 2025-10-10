Maltempo, Spagna sud-orientale sotto nubifragi: accumuli eccezionali tra Campo de Cartagena e Mar Menor

Il sud-est della Spagna sta vivendo ore critiche per il persistere di precipitazioni molto intense. Nella regione di Campo de Cartagena, e in particolare tra La Manga e il Mar Menor, gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto valori eccezionali, superando in alcune località i 144 mm. Il flusso da nord-est (NE) alimenta e rigenera nuclei convettivi dal mare verso la costa, con temporali osservati anche dalla spiaggia de Los Locos di Torrevieja. L’ultimo aggiornamento dei modelli matematici prevedono forti piogge che potrebbero portare fino a 200 mm di pioggia nelle aree di Castellón, Valencia e Baleari entro la giornata di domenica. Localmente, gli accumuli potrebbero superare i 300 millimetri.

Accumuli pluviometrici rilevati

La Manga (Campo de Cartagena) : oltre 144 mm

: oltre Calblanque : oltre 100 mm

: oltre Playa Honda (Mar Menor): 94 mm

(Mar Menor): FColumbares: 95,3 mm nelle ultime 24 ore

Le stime indicano la possibilità di ulteriori incrementi nel breve termine, con fenomeni a carattere di rovescio/temporale localmente molto intensi.

Dinamica atmosferica: DANA e convezione marittima

L’assetto sinottico è dominato da una DANA (depressione isolata in quota) sul Mediterraneo occidentale. Il mare ancora caldo, l’aria più fredda alle quote medio-alte e l’elevata umidità favoriscono la formazione di celle convettive autorigeneranti che si sviluppano sul mare e si muovono verso la costa, mantenendo precipitazioni persistenti su aree ristrette. Il flusso da NE e le convergenze al suolo potenziano i sistemi convettivi, tipici degli episodi di gota fría autunnali.

Impatto al suolo e aree maggiormente esposte

L’intensità e la persistenza delle piogge incrementano il rischio di allagamenti, flash flood ed esondazioni di rii e ramblas, in particolare lungo il perimetro del Mar Menor e nella laguna di Cartagena. Sono possibili criticità nei sottopassi, lungo i corsi d’acqua minori e nelle zone depresse prossime alla costa.

Raccomandazioni di sicurezza

Evitare spostamenti non indispensabili durante i picchi precipitativi .

. Non attraversare sottopassi o strade allagate , né ramblas e letti fluviali anche se solitamente asciutti.

, né ramblas e letti fluviali anche se solitamente asciutti. Seguire gli avvisi ufficiali e gli aggiornamenti dei servizi meteorologici e di protezione civile.

e gli aggiornamenti dei servizi meteorologici e di protezione civile. Prestare attenzione a frane e smottamenti nelle aree collinari prossime alla costa.

Prospettive a breve termine

Finché la DANA manterrà la propria posizione e il flusso da NE resterà attivo, i sistemi convettivi potranno persistere con precipitazioni molto intense a più riprese. Un graduale miglioramento sarà legato allo spostamento verso est del minimo in quota e all’attenuazione delle convergenze marittime.