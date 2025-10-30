Maltempo, forti piogge tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana: oltre 200 mm a Filattiera | LIVE

Intense precipitazioni stanno interessando Liguria, buona parte dell’alto Appennino emiliano e del Parmense, e la Toscana nordoccidentale, con accumuli pluviometrici tra 100 e 150 mm, e picchi di 201 mm in 12 ore registrati a Filattiera (MS). La Protezione Civile ha diramato ieri l’allerta meteo gialla per rischio temporali in Liguria, Toscana, Lazio, Umbria e Sicilia, dove si segnala anche pericolo idrogeologico. Allerta gialla estesa a Emilia-Romagna, Sardegna e Calabria per rischio idraulico e idrogeologico.

