Maltempo, forti temporali in Sicilia: allagamenti tra Palermitano e Agrigentino, caos sulle strade | VIDEO

Forti temporali stanno colpendo varie zone della Sicilia oggi, in attesa del peggioramento ancora più intenso di domani a causa dell’avvicinamento del ciclone che ha devastato la Spagna sudorientale nei giorni scorsi. I temporali stanno colpendo alcune aree delle province di Palermo, Agrigento, Catania, Siracusa e Ragusa, scaricando forti piogge, in alcuni casi responsabili di allagamenti e criticità sulle strade. I dati pluviometrici più importanti delle ultime 24 ore in Sicilia indicano: 42mm a Santo Stefano Quisquina, 38mm a Sutera, 36mm a Noto, 33mm a Casteltermini, 31mm a Milena, 28mm a Cammarata, 27mm a Mussomeli, 26mm a Scordia, 20mm a Valledolmo, 19mm a Serradifalco, 17mm a Palagonia.

L’Agrigentino risulta la zona più colpita dalle piogge e dai suoi effetti sul territorio. Allagamenti si registrano, infatti, tra Lercara Friddi (Palermo) e Agrigento. Segnalati locali smottamenti ed esondazioni a Lercara Friddi: il Sindaco Luciano Marino chiede la massima attenzione e di non percorrere la SS189 a causa degli allagamenti. Su un tratto in direzione Agrigento della strada statale 189 ”della Valle del Platani” all’altezza di Vicari (Palermo), infatti, il traffico è bloccato per un allagamento. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e il ripristino delle normali condizioni di viabilità il prima possibile.

Problemi anche sulla strada provinciale Cammarata-Vallelunga, invasa da fango e detriti.

Maltempo Sicilia, allagamenti sulla SS189 tra Lercara Friddi e Agrigento

Maltempo Sicilia, temporale con grandine a Lercara Friddi

