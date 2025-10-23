Maltempo Francia, diversi feriti e un morto per la tempesta Benjamin: 140.000 case al buio | FOTO

Un pompiere è rimasto gravemente ferito in Francia dal passaggio della tempesta Benjamin, che sta sferzando in queste ore buona parte del Paese, toccando anche il Belgio: è quanto riferito dal Ministro francese dell’Interno, Laurent Nunez, precisando tuttavia ‘‘che la sua vita non è in pericolo”. Sempre secondo le autorità d’Oltralpe, altre sei persone sono rimaste lievemente ferite a causa del maltempo. Quattro marinai a bordo di una nave da pesca sono stati tratti in salvo al largo di Ouistreaham. Seicento, al momento, gli interventi di pronto intervento realizzati nell’insieme del territorio, con il dispiegamento di 1200 Vigili del Fuoco su scala nazionale.

‘‘L’episodio è in fase terminale ma durerà ancora in serata, resta piuttosto intenso nella Corrèze e nel Cantal a causa della pioggia“, ha proseguito il Ministro, evocando, tra l’altro, i rischi legati alle onde eccezionali in Seine-Maritime e per il forte vento (con raffiche oltre i 100km/h) nella Somme e nel Nord-Pas-de-Calais. A Parigi oggi resteranno chiusi gli spazi verdi e i cimiteri per ragioni di sicurezza.

Secondo Enedis, questa mattina, erano oltre 140.000 le case rimaste senza elettricità, principalmente in Nouvelle-Aquitaine (40.000), Auvergne-Rhône-Alpes (35.000), Bourgogne-France-Comté (15.000) e Occitania (15.000).

Una vittima in Corsica

Un turista tedesco di 45 anni è stato ritrovato morto questo pomeriggio dopo essere stato travolto dall’esondazione del fiume Fango nel comune di Galeria (Alta Corsica). Lo hanno annunciato i Vigili del Fuoco. La vittima stava facendo il bagno con la moglie e i due figli quando sono stati trascinati via dalla rapida risalita delle acque a seguito dei temporali verificatisi in montagna, hanno precisato i Vigili del Fuoco dell’Alta Corsica. “La donna di 39 anni e i due bambini di 9 e 13 anni sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco e riportati a casa”, ha precisato il SIS 2B all’AFP.